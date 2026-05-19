Chascomús: la drástica defensa del hermano del acusado de matar a golpes al adolescente
Desde el entorno de Leandro Edgardo Marzzellino revelaron un dato inesperado sobre su paradero y denunciaron amenazas.
Tras la muerte de Kevin Martínez en Chascomús, la familia de Leandro Edgardo Marzzellino el principal acusado, rompió el silencio y dio su versión sobre los hechos. Mientras avanza la investigación, revelaron un dato inesperado sobre el paradero del prófugo y denunciaron fuertes amenazas.
La drástica defensa llegó de parte de Fernando, hermano del principal sospechoso, quien brindó una serie de aclaraciones sobre datos que circularon entre los vecinos y en redes sociales.
“Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y, sinceramente, no entendemos qué pasó”, aseguró el hombre al referirse a la personalidad de Leandro Marcelino, quien es intensamente buscado luego de la difusión de un video donde se lo ve propiciándole brutales golpes a Kevin mientras el adolescente estaba ya herido e inmovilizado en una camilla.
La versión del entorno de Leandro Marzzellino
En ese sentido, Fernando optó por no hacer referencia a posibles conflictos previos entre el sospechoso y la víctima, y se negó a arrojar conjeturas sobre qué pudo haberlo llevado a reaccionar de esa forma: “No puedo afirmar nada porque no sé realmente qué pasó. Todo está muy confuso y tiene que ser la Justicia la que esclarezca el hecho”, indicó, sin dar mayores explicaciones.
“De un accidente salió una fatalidad terrible. Es una situación que no se le desea a nadie”, sumó al respecto en diálogo con FM 97.3 de Chascomús.
En tanto, Fernando también desmintió que su hermano esté prófugo y reveló: “Él está en contacto permanente con su abogado y esperando la citación de la Justicia. Nadie está prófugo. Está atravesando una crisis nerviosa muy fuerte y, en cuanto la Justicia lo determine, se va a presentar como corresponde”.
El hermano del acusado por el asesinato del menor denuncia amenazas
Por otro lado, Fernando también desmitificó versiones sobre su hermano que circularon en redes sociales. En principio, aclaró que Leandro no forma parte de la planta de trabajadores de la Municipalidad de Chascomús y que tampoco es dueño de un autoservicio: “El negocio es de la familia de mi mujer. Nosotros somos empleados y mi hermano solo viajaba desde La Plata para cubrir algunos francos y ayudar a cuidar a nuestra madre, que tiene una discapacidad”, detalló.
En ese sentido, Fernando denunció amenazas contra su madre: “Pasaron personas diciendo que tenían marcada la casa y que la iban a prender fuego. Mi mamá no tiene nada que ver con esto, requiere cuidados permanentes y toda esta situación la está afectando muchísimo”, sostuvo.
La muerte de Kevin en Chascomús
El hecho, que es investigado por la Justicia, ocurrió el martes pasado, pero se dio a conocer en las últimas horas a raíz de un video que cambió por completo la primera versión sobre lo sucedido. Hasta el momento se sabe con certeza que Kevin circulaba como acompañante a bordo de una moto manejada por otro menor, S.M. de 17 años y que, al llegar a la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, fueron embestidos por un Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años.
Como consecuencia del choque, ambos adolescentes resultaron gravemente heridos. Cuando personal del SAME arribó al lugar, trasladó primero a S.M., quien se encontraba en estado crítico y tuvieron que amputarle una pierna.
Sin embargo, Kevin permaneció en el sitio del accidente, inmovilizado sobre una camilla. Fue entonces cuando apareció en escena Leandro Marzzellino , quien vivía a pocos metros de la esquina donde ocurrió el choque.
Mientras los vecinos comentaban de fondo que los adolescentes eran delincuentes y que les habían encontrado armas, Marzzellino se acercó a Kevin y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza. Todo quedó registrado en un estremecedor video.
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