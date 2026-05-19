Chascomús: la drástica defensa del hermano del acusado de matar a golpes al adolescente

“De un accidente salió una fatalidad terrible. Es una situación que no se le desea a nadie”, sumó al respecto en diálogo con FM 97.3 de Chascomús.

En tanto, Fernando también desmintió que su hermano esté prófugo y reveló: “Él está en contacto permanente con su abogado y esperando la citación de la Justicia. Nadie está prófugo. Está atravesando una crisis nerviosa muy fuerte y, en cuanto la Justicia lo determine, se va a presentar como corresponde”.

El hermano del acusado por el asesinato del menor denuncia amenazas

Por otro lado, Fernando también desmitificó versiones sobre su hermano que circularon en redes sociales. En principio, aclaró que Leandro no forma parte de la planta de trabajadores de la Municipalidad de Chascomús y que tampoco es dueño de un autoservicio: “El negocio es de la familia de mi mujer. Nosotros somos empleados y mi hermano solo viajaba desde La Plata para cubrir algunos francos y ayudar a cuidar a nuestra madre, que tiene una discapacidad”, detalló.

En ese sentido, Fernando denunció amenazas contra su madre: “Pasaron personas diciendo que tenían marcada la casa y que la iban a prender fuego. Mi mamá no tiene nada que ver con esto, requiere cuidados permanentes y toda esta situación la está afectando muchísimo”, sostuvo.

La muerte de Kevin en Chascomús

Kevin Martínez chascomus

El hecho, que es investigado por la Justicia, ocurrió el martes pasado, pero se dio a conocer en las últimas horas a raíz de un video que cambió por completo la primera versión sobre lo sucedido. Hasta el momento se sabe con certeza que Kevin circulaba como acompañante a bordo de una moto manejada por otro menor, S.M. de 17 años y que, al llegar a la esquina de las calles Jacarandá y Julián Quintana, fueron embestidos por un Ford Ka conducido por M.A.S., una joven de 25 años.

Como consecuencia del choque, ambos adolescentes resultaron gravemente heridos. Cuando personal del SAME arribó al lugar, trasladó primero a S.M., quien se encontraba en estado crítico y tuvieron que amputarle una pierna.

Sin embargo, Kevin permaneció en el sitio del accidente, inmovilizado sobre una camilla. Fue entonces cuando apareció en escena Leandro Marzzellino , quien vivía a pocos metros de la esquina donde ocurrió el choque.

Mientras los vecinos comentaban de fondo que los adolescentes eran delincuentes y que les habían encontrado armas, Marzzellino se acercó a Kevin y comenzó a golpearlo brutalmente en la cabeza. Todo quedó registrado en un estremecedor video.