El oscuro pasado del agresor de Chascomús: un extenso prontuario detrás del ataque a Kevin

Muerte en Chascomús: el violento historial del hombre que atacó a un chico tras el choque

Una de ellas corresponde al 27 de marzo de 2009, fecha en la que le figura otro proceso abierto por el delito de daño y lesiones leves, tramitado ante la UFI N°1 de Dolores.

Solo diez días después de ese hecho, el 6 de abril de 2009, fue acusado por un episodio de violencia familiar. En el caso intervino la Comisaría de Chascomús y el Juzgado de Paz local.

En junio de 2010 se registra un tercer legajo abierto en la fiscalía de Dolores y el Juzgado de Ejecución Penal luego de que Marzzellino sea denunciado otra vez por daño y lesiones leves. En abril de 2024 fue acusado nuevamente por el mismo delito.

Pese a las acusaciones en su contra y a la existencia de un video, fuentes judiciales señalaron al citado medio que Marzzellino no figura como imputado en la causa que investiga la muerte de Kevin ni existe una orden de captura emitida en su contra.

El expediente está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 de Chascomús, cuya titular es la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja, quien, por el momento, solo imputó por homicidio culposo a la joven que manejaba el auto que chocó a la moto.

Kevin Martínez chascomus

Mientras tanto, el abogado José Equiza ya adelantó que pedirá "un grado de responsabilidad criminal" para los policías y los médicos que presenciaron la agresión a Kevin y no hicieron nada para evitarlo. Para el letrado, “hubo una red de complicidad en cuanto a la causa definitiva de muerte".

"Si hubiesen actuado como debían actuar, esto no hubiese pasado. Las pruebas son claras, los videos son claros", manifestó Equiza.“Hubo una responsabilidad policial, que lo esposó y lo dejó ahí. No tengo dudas de que es un homicidio agravado”, reafirmó el letrado, en diálogo con el medio local El Fuerte Diario.

"Hasta que los videos empezaron a circular, la causal era un accidente. Y después vimos que no, que no fue un accidente", señaló en relación a la grabación que muestra el momento de la golpiza a Kevin.

En ese sentido, apuntó contra la Justicia: "Los testigos que vieron lo que pasó todavía no habían sido citados en la Fiscalía, que ahí también ha habido cierta morosidad en la investigación. Recién en el día de hoy fueron llamados los testigos para declarar".

Luego, aclaró que "el Ministerio Público Fiscal le dio a la madre la tranquilidad de que, si había algún funcionario policial que tenga algún grado de responsabilidad, nadie lo iba a encubrir".