Ofertas únicas: el supermercado que tiene descuentos imperdibles los martes

20% de reintegro con MODO

Los clientes que paguen mediante la app MODO o desde aplicaciones bancarias adheridas pueden acceder a un 20% de reintegro en compras presenciales.

Las condiciones son:

Compra mínima de $60.000

Tope de reintegro de $25.000 mensuales por banco

Exclusivo para pagos presenciales

25% de ahorro con Banco Supervielle

Otra de las promociones más fuertes es la de Banco Supervielle, que ofrece:

25% de descuento

Pago con tarjetas de débito o crédito mediante MODO

Tope mensual de $30.000

Compra mínima de $60.000

Beneficios con Naranja X

Los clientes de Naranja X también pueden aprovechar importantes descuentos:

Plan Turbo: 25% de ahorro con tope semanal de $8.000

Plan Épico: 30% de ahorro con tope semanal de $10.000

Promociones para jubilados y beneficiarios de ANSES

Coto mantiene el tradicional:

10% de descuento para beneficiarios de ANSES

Aplicable en distintas sucursales adheridas

Cuotas sin interés

También existen opciones de financiación para compras grandes:

3 cuotas sin interés con Plan Z de Naranja

3 cuotas fijas con Mercado Pago

Compras superiores a $50.000

Otros supermercados: ofertas en Carrefour y Dia

Además de Coto, otras cadenas de supermercados también lanzaron promociones especiales durante mayo.

Carrefour

Carrefour ofrece:

20% de descuento sin tope pagando con Tarjeta Mi Carrefour Crédito

pagando con Tarjeta Mi Carrefour Crédito Beneficio válido en compras seleccionadas

No incluye carnicería ni electrodomésticos

Además, mantiene:

10% de descuento para mayores de 60 años

10% de ahorro para beneficiarios de ANSES

Dia

La cadena Dia también cuenta con importantes promociones bancarias:

25% de ahorro con Banco del Sol

Tope mensual de $10.000

25% de descuento con Naranja X Plan Turbo

A su vez, quienes utilicen BNA+ Modo pueden acceder a:

5% de descuento de lunes a viernes

Promociones en ChangoMás

Por último, ChangoMás ofrece beneficios especiales con distintos bancos y billeteras virtuales: