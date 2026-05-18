Ofertas únicas: el supermercado que tiene descuentos imperdibles los martes
Las cadenas de supermercados continúan reforzando sus promociones durante mayo de 2026 y una de las más destacadas es la que se ofrece todos los martes.
Con reintegros, descuentos bancarios y cuotas sin interés, miles de clientes aprovechan estas ofertas para aliviar el costo final de sus compras.
Actualmente, los beneficios más buscados se aplican mediante billeteras virtuales y aplicaciones de pago como MODO, aunque también existen promociones especiales con bancos y tarjetas seleccionadas.
Además, algunos descuentos pueden combinarse entre sí, algo que permite acceder a importantes oportunidades de ahorro en productos de supermercado, limpieza, almacén y hasta electrodomésticos.
Antes de comprar, es importante revisar las condiciones de cada promoción, especialmente los topes de reintegro, montos mínimos y medios de pago habilitados.
Los beneficios destacados en Coto para este martes
Durante todos los martes de mayo, Coto mantiene una serie de promociones especiales para compras presenciales y pagos digitales.
20% de reintegro con MODO
Los clientes que paguen mediante la app MODO o desde aplicaciones bancarias adheridas pueden acceder a un 20% de reintegro en compras presenciales.
Las condiciones son:
- Compra mínima de $60.000
- Tope de reintegro de $25.000 mensuales por banco
- Exclusivo para pagos presenciales
25% de ahorro con Banco Supervielle
Otra de las promociones más fuertes es la de Banco Supervielle, que ofrece:
- 25% de descuento
- Pago con tarjetas de débito o crédito mediante MODO
- Tope mensual de $30.000
- Compra mínima de $60.000
Beneficios con Naranja X
Los clientes de Naranja X también pueden aprovechar importantes descuentos:
- Plan Turbo: 25% de ahorro con tope semanal de $8.000
- Plan Épico: 30% de ahorro con tope semanal de $10.000
Promociones para jubilados y beneficiarios de ANSES
Coto mantiene el tradicional:
- 10% de descuento para beneficiarios de ANSES
- Aplicable en distintas sucursales adheridas
Cuotas sin interés
También existen opciones de financiación para compras grandes:
- 3 cuotas sin interés con Plan Z de Naranja
- 3 cuotas fijas con Mercado Pago
- Compras superiores a $50.000
Otros supermercados: ofertas en Carrefour y Dia
Además de Coto, otras cadenas de supermercados también lanzaron promociones especiales durante mayo.
Carrefour
Carrefour ofrece:
- 20% de descuento sin tope pagando con Tarjeta Mi Carrefour Crédito
- Beneficio válido en compras seleccionadas
- No incluye carnicería ni electrodomésticos
Además, mantiene:
- 10% de descuento para mayores de 60 años
- 10% de ahorro para beneficiarios de ANSES
Dia
La cadena Dia también cuenta con importantes promociones bancarias:
- 25% de ahorro con Banco del Sol
- Tope mensual de $10.000
- 25% de descuento con Naranja X Plan Turbo
A su vez, quienes utilicen BNA+ Modo pueden acceder a:
- 5% de descuento de lunes a viernes
Promociones en ChangoMás
Por último, ChangoMás ofrece beneficios especiales con distintos bancos y billeteras virtuales:
- 25% de ahorro con Banco Hipotecario vía MODO
- 20% de descuento con Banco Columbia
- Beneficios especiales con Banco Comafi
- 15% sin tope usando Mercado Pago en promociones seleccionadas
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