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Ofertas únicas: el supermercado que tiene descuentos imperdibles los martes

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Las cadenas de supermercados continúan reforzando sus promociones durante mayo de 2026 y una de las más destacadas es la que se ofrece todos los martes.

El supermercado que tiene descuentos imperdibles los martes

El supermercado que tiene descuentos imperdibles los martes

Con reintegros, descuentos bancarios y cuotas sin interés, miles de clientes aprovechan estas ofertas para aliviar el costo final de sus compras.

Actualmente, los beneficios más buscados se aplican mediante billeteras virtuales y aplicaciones de pago como MODO, aunque también existen promociones especiales con bancos y tarjetas seleccionadas.

Además, algunos descuentos pueden combinarse entre sí, algo que permite acceder a importantes oportunidades de ahorro en productos de supermercado, limpieza, almacén y hasta electrodomésticos.

Antes de comprar, es importante revisar las condiciones de cada promoción, especialmente los topes de reintegro, montos mínimos y medios de pago habilitados.

Los beneficios destacados en Coto para este martes

Durante todos los martes de mayo, Coto mantiene una serie de promociones especiales para compras presenciales y pagos digitales.

20% de reintegro con MODO

Los clientes que paguen mediante la app MODO o desde aplicaciones bancarias adheridas pueden acceder a un 20% de reintegro en compras presenciales.

Las condiciones son:

  • Compra mínima de $60.000
  • Tope de reintegro de $25.000 mensuales por banco
  • Exclusivo para pagos presenciales

25% de ahorro con Banco Supervielle

Otra de las promociones más fuertes es la de Banco Supervielle, que ofrece:

  • 25% de descuento
  • Pago con tarjetas de débito o crédito mediante MODO
  • Tope mensual de $30.000
  • Compra mínima de $60.000

Beneficios con Naranja X

Los clientes de Naranja X también pueden aprovechar importantes descuentos:

  • Plan Turbo: 25% de ahorro con tope semanal de $8.000
  • Plan Épico: 30% de ahorro con tope semanal de $10.000

Promociones para jubilados y beneficiarios de ANSES

Coto mantiene el tradicional:

  • 10% de descuento para beneficiarios de ANSES
  • Aplicable en distintas sucursales adheridas

Cuotas sin interés

También existen opciones de financiación para compras grandes:

  • 3 cuotas sin interés con Plan Z de Naranja
  • 3 cuotas fijas con Mercado Pago
  • Compras superiores a $50.000

Otros supermercados: ofertas en Carrefour y Dia

Además de Coto, otras cadenas de supermercados también lanzaron promociones especiales durante mayo.

Carrefour

Carrefour ofrece:

  • 20% de descuento sin tope pagando con Tarjeta Mi Carrefour Crédito
  • Beneficio válido en compras seleccionadas
  • No incluye carnicería ni electrodomésticos

Además, mantiene:

  • 10% de descuento para mayores de 60 años
  • 10% de ahorro para beneficiarios de ANSES

Dia

La cadena Dia también cuenta con importantes promociones bancarias:

  • 25% de ahorro con Banco del Sol
  • Tope mensual de $10.000
  • 25% de descuento con Naranja X Plan Turbo

A su vez, quienes utilicen BNA+ Modo pueden acceder a:

  • 5% de descuento de lunes a viernes

Promociones en ChangoMás

Por último, ChangoMás ofrece beneficios especiales con distintos bancos y billeteras virtuales:

  • 25% de ahorro con Banco Hipotecario vía MODO
  • 20% de descuento con Banco Columbia
  • Beneficios especiales con Banco Comafi
  • 15% sin tope usando Mercado Pago en promociones seleccionadas

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