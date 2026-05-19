Ofertas únicas: en dónde se pueden comprar electrodomésticos con descuentos imperdibles

En el área de climatización, uno de los productos más buscados es el aire acondicionado split BGH inverter de 3000 frigorías frío/calor. Su precio promocional ronda los $687.573 con un descuento del 20%, además de la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés.

También aparece en promoción el aire acondicionado split THS de 2300 frigorías, que con el descuento del 25% queda cerca de los $494.934 y puede financiarse en hasta 18 cuotas sin interés.

Las ofertas en televisores también se encuentran entre las más atractivas de mayo. Uno de los productos destacados es el Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K, que pasó de $799.999 a aproximadamente $593.917 con el descuento aplicado.

En el segmento de lavado, sobresale el lavarropas Drean automático con carga frontal de 6 kilos y tecnología inverter, además de otros modelos Whirlpool con múltiples programas de lavado y función antialérgica.

Por otro lado, en heladeras, Coto promociona una Gafa No Frost con freezer, que con el descuento del 20% queda cerca de los $663.999 y puede abonarse en 12 cuotas sin interés.

Finalmente, dentro de los pequeños electrodomésticos, una de las opciones más buscadas es la freidora de aire Liliana, que permite cocinar con hasta un 85% menos de aceite y tiene descuento del 15%.

Las promociones están disponibles tanto en sucursales físicas como en la plataforma digital de Coto, donde se pueden consultar todos los productos adheridos y las condiciones de financiación.