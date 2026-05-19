Un pueblo de España busca voluntarios para instalarse con casa gratis y trabajo fijo: los requisitos
La pequeña localidad que lanzó una propuesta concreta para combatir la despoblación: vivienda sin alquiler, empleo estable y la posibilidad de empezar de nuevo.
En tiempos donde cada vez más personas buscan cambiar de vida, hay propuestas que llaman la atención por lo concretas que resultan. Es el caso de Arenillas, un pequeño pueblo español de apenas 40 habitantes ubicado en la provincia de Soria, que decidió ir más allá de las campañas simbólicas y ofrecer incentivos reales para atraer nuevos vecinos.
La iniciativa incluye una vivienda municipal completamente equipada sin costo de alquiler, un trabajo fijo como albañil y la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo. El objetivo no es atraer turistas ni visitantes ocasionales, sino familias que quieran instalarse de manera permanente y formar parte de la comunidad.
Así es el pueblo español que ofrece casa gratis y trabajo
Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas es un ejemplo vivo de los desafíos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.
Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.
La curiosa condición que llamó la atención
Uno de los requisitos más comentados es que se priorizan familias con hijos en edad escolar. La razón es simple: para muchos pueblos pequeños, la presencia de niños puede ayudar a sostener escuelas, servicios y vida comunitaria.
También se espera compromiso de permanencia. Arenillas no busca visitantes temporales, sino vecinos que acepten integrarse a una localidad chica, con otro ritmo y otras responsabilidades.
Cómo postularse paso a paso
No hay plazo fijo cerrado en las informaciones publicadas, pero se recomienda actuar rápido porque el interés es masivo. El proceso es sencillo y directo:
- Contacta al Ayuntamiento de Arenillas a través de su página web oficial, teléfono o email (puedes encontrar los datos actualizados en el sitio municipal o en portales de noticias locales).
- Envía una solicitud detallada explicando tu situación familiar, motivaciones y experiencia (especialmente en albañilería o gestión de espacios sociales).
- El ayuntamiento evaluará las candidaturas priorizando el compromiso a largo plazo y la presencia de niños.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario