Un pueblo de España busca voluntarios para instalarse con casa gratis y trabajo fijo: los requisitos

Así es el pueblo español que ofrece casa gratis y trabajo

Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas es un ejemplo vivo de los desafíos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.

Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.

soria Un pueblo de solo 40 habitantes en Soria ofrece vivienda rehabilitada y empleo fijo a la familia que decida quedarse para siempre.

La curiosa condición que llamó la atención

Uno de los requisitos más comentados es que se priorizan familias con hijos en edad escolar. La razón es simple: para muchos pueblos pequeños, la presencia de niños puede ayudar a sostener escuelas, servicios y vida comunitaria.

También se espera compromiso de permanencia. Arenillas no busca visitantes temporales, sino vecinos que acepten integrarse a una localidad chica, con otro ritmo y otras responsabilidades.

Cómo postularse paso a paso

No hay plazo fijo cerrado en las informaciones publicadas, pero se recomienda actuar rápido porque el interés es masivo. El proceso es sencillo y directo: