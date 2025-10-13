Cómo sería el poderoso auto deportivo argentino, según la Inteligencia Artificial

Desde el punto de vista técnico, la IA detalló que El Cóndor tendría una plataforma eléctrica con doble propulsor y una potencia máxima de 450 caballos de fuerza, lo que le permitiría alcanzar una autonomía estimada de hasta 700 kilómetros. Este nivel de rendimiento lo colocaría en la misma categoría que algunos de los vehículos más avanzados del mundo.

El modelo propuesto no solo sería competitivo en lo mecánico, sino también en lo simbólico. El nombre “Cóndor” hace referencia a una de las aves más majestuosas de los Andes, símbolo de fuerza, libertad y altura, valores que representarían perfectamente la identidad argentina en el mercado automotriz premium.

Con esta idea, la Inteligencia Artificial abre el debate sobre el futuro de la industria automotriz nacional y su potencial para ingresar a un segmento de alta gama. Si alguna vez El Cóndor llega a volar fuera del papel, podría convertirse en el emblema de una nueva generación de autos argentinos, tan potentes como sustentables.