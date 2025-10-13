Histórico acuerdo de paz: Hamas liberó a los últimos 20 rehenes vivos tras dos años de cautiverio
Entre los liberados hay tres argentinos y la entrega coincidió con la llegada de Donald Trump a Israel, quien fue clave en el acuerdo.
El grupo islamista Hamas entregó este lunes a los últimos veinte rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza, cerrando así un capítulo de más de dos años de cautiverio. La liberación se dio en el marco del acuerdo de tregua impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue recibida con enorme emoción en Israel, donde miles de personas se reunieron en Tel Aviv para celebrar la noticia.
Los rehenes fueron liberados en dos etapas: un primer grupo de siete personas y un segundo de trece, entre los que se encontraban tres ciudadanos argentinos. Todos fueron recibidos inicialmente por la Cruz Roja Internacional, que se encargó de trasladarlos hasta territorio israelí, donde médicos del Ejército realizaron los primeros controles de salud antes del esperado reencuentro con sus familias.
“Hemos esperado 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, escribió el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores en la red X, reflejando el sentimiento de alivio de toda una nación. Los veinte liberados habían sido capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamas ingresaron al sur de Israel y desencadenaron una guerra que devastó la Franja de Gaza.
La plaza central de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, fue escenario de una multitudinaria vigilia que se transformó en un estallido de alegría al conocerse la liberación. Abrazos, lágrimas y cantos acompañaron las imágenes transmitidas por la televisión israelí.
El acuerdo entre Israel y Hamas llegó de la mano de Trump
La entrega se produjo pocas horas antes de la Cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij, Egipto, donde Trump, junto a líderes internacionales, busca consolidar el alto el fuego y sentar las bases de un nuevo marco político en Medio Oriente. El mandatario estadounidense arribó a Tel Aviv junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien selló el entendimiento final que permitió el intercambio.
El acuerdo de tregua contempla el canje de los 20 rehenes vivos y los cuerpos de otros 28 fallecidos por casi 2.000 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Según la Autoridad Nacional Palestina y organizaciones vinculadas a Hamas, entre los liberados hay 250 presos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 detenidos administrativos procedentes de Gaza. Algunos de ellos serán deportados fuera del país, mientras que otros recuperarán la libertad en Cisjordania y Jerusalén.
Pese al histórico intercambio, aún hay incertidumbre sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes muertos, ya que Hamas reconoció que algunos restos no pudieron ser localizados debido a los bombardeos israelíes. La comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos, mientras Israel evalúa cómo avanzar en un proceso de reconciliación que todavía parece frágil.
