Histórico acuerdo de paz: Hamas liberó a los últimos 20 rehenes vivos tras dos años de cautiverio

El acuerdo entre Israel y Hamas llegó de la mano de Trump

La entrega se produjo pocas horas antes de la Cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij, Egipto, donde Trump, junto a líderes internacionales, busca consolidar el alto el fuego y sentar las bases de un nuevo marco político en Medio Oriente. El mandatario estadounidense arribó a Tel Aviv junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, con quien selló el entendimiento final que permitió el intercambio.

El acuerdo de tregua contempla el canje de los 20 rehenes vivos y los cuerpos de otros 28 fallecidos por casi 2.000 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. Según la Autoridad Nacional Palestina y organizaciones vinculadas a Hamas, entre los liberados hay 250 presos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 detenidos administrativos procedentes de Gaza. Algunos de ellos serán deportados fuera del país, mientras que otros recuperarán la libertad en Cisjordania y Jerusalén.

Pese al histórico intercambio, aún hay incertidumbre sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes muertos, ya que Hamas reconoció que algunos restos no pudieron ser localizados debido a los bombardeos israelíes. La comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos, mientras Israel evalúa cómo avanzar en un proceso de reconciliación que todavía parece frágil.