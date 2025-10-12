Cuál es el vínculo del femicida Pablo Laurta con figuras de la "batalla cultural" de Javier Milei

A través de esta plataforma, Laurta tejió una narrativa de supuesta victimización en torno a su conflicto con su expareja, Luna Giardina. En un posteo destacado en la cuenta de X de la organización, se titulaba su versión de los hechos: "Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil", al respecto de Pedro, su hijo de 5 años.

Incluso en una entrevista televisiva en Uruguay, Laurta arremetió contra la ley local de violencia de género, argumentando que violaba el "principio de igualdad ante la ley" al establecer una "asimetría" a favor de las mujeres.

Pablo Laurta

Fanatismo por la ultraderecha conservadora

El perfil ideológico de Laurta era consonante con el discurso de la nueva ultraderecha. Expresaba su apoyo a líderes como Javier Milei y Donald Trump, y promovía campañas internacionales, como la defensa del actor Johnny Depp, con comentarios como: "Para 'no existir', como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes".

Este historial de militancia y sus relaciones con líderes de la "batalla cultural" evidencian un patrón de radicalización ideológica que, según la investigación, culminó en el brutal asesinato de Luna Giardina —a quien ya había intentado estrangular años atrás—, en el crimen de su madre, Mariel Zamudio, y en el secuestro de su propio hijo.