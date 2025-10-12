La joya uruguaya que la IA recomienda como el mejor destino poco visitado
Ubicado en el departamento de Maldonado, este destino tiene 150 habitantes y ofrece un ambiente cálido propicio para el descanso. Los detalles en la nota.
Uruguay se presenta como uno de los destinos ideales para quienes buscan combinar paisajes naturales, playas y buena gastronomía. Aunque algunos lugares son muy visitados, existen rincones poco explorados que ofrecen calma y desconexión total, como Pueblo Edén, en Maldonado, un pequeño sitio de menos de 150 habitantes donde reina la tranquilidad según la Inteligencia Artificial.
Qué se puede hacer en Pueblo Edén
Pueblo Edén es ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza, lejos del ritmo de la ciudad. Entre las actividades valoradas se encuentran pasear por las calles y admirar sus construcciones históricas.
Otra de las rutina imperdibles de este lugar es visitar la capilla de San Isidro Labrador para conocer la tradición religiosa del lugar. Para quienes buscan paz y serenidad, la mejor opción es acercarse al Arroyo El Pintado o recorrer la Escuela Rural N.º 30, un ícono del pueblo que recibió a todos los estudiantes durante la etapa escolar.
Dónde queda Pueblo Edén
Este encantador sitio uruguayo está ubicado en el departamento de Maldonado, a pocos kilómetros de ciudades y playas muy concurridas como Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Por este motivo, es un refugio perfecto para quienes desean desconectarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad del entorno rural, ya sea en familia o con amigos.
Cómo llegar a Pueblo Edén
Para llegar a Pueblo Edén desde Montevideo, la manera más directa es tomando la Ruta Interbalnearia y luego seguir por las rutas 9 y 12 hasta arribar a destino. Se estima que el trayecto tiene unos 120 kilómetros y suele completarse en dos horas. A pesar de su duración, el trayecto es por carreteras tranquilas y con poco tráfico.
