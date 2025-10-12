La joya uruguaya que la IA recomienda como el mejor destino poco visitado

Dónde queda Pueblo Edén

Este encantador sitio uruguayo está ubicado en el departamento de Maldonado, a pocos kilómetros de ciudades y playas muy concurridas como Montevideo, Punta del Este y Piriápolis. Por este motivo, es un refugio perfecto para quienes desean desconectarse del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad del entorno rural, ya sea en familia o con amigos.