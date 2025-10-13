Las primeras imágenes de los argentinos liberados por Hamas tras más de dos años de cautiverio

Con las primeras fotos y videos ya difundidos, se vislumbra un reencuentro emotivo con familiares y amigos en Israel, mientras las autoridades continúan trabajando en asegurar la reintegración segura y el acompañamiento psicológico de quienes estuvieron cautivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberó tras el acuerdo de paz

Los hermanos Cunio, Ariel (28) y David (35), nacidos en Israel de padres argentinos, fueron liberados tras permanecer separados de sus seres queridos durante más de dos años. Ariel había sido capturado junto a su esposa y sus hijas mellizas, quienes ya recuperaron la libertad en noviembre de 2023.

Su novia, Arbel Yehoud, fue liberada en enero de este año. La madre de los hermanos, Silvia Cunio, compartió su emoción en redes sociales y agradeció al expresidente Donald Trump por su mediación en las negociaciones, describiendo el momento como un "gran alivio" comparable con el nacimiento de un hijo.