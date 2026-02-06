Comprar un departamento en CABA: cuáles son los barrios más caros y los más baratos
El encarecimiento de obras y la baja de precios en inmuebles nuevos establecieron dudas claves sobre valores, riesgos y costos ocultos a la hora de adquirir una propiedad.
Invertir en propiedades sigue siendo una de las estrategias más elegidas por los argentinos para proteger los ahorros y, al mismo tiempo, generar ingresos que permitan no solo recupera lo invertido, sino que también llevar un estilo de vida tranquilo a futuro. Sin embargo, dar en la tecla con la zona es fundamental para evitar malos negocios.
Un reciente informe de Zonaprop reveló que la Zona Norte del Gran Buenos Aires se posiciona como una de las más atractivas para quienes buscan alquilar. Al mismo tiempo, este análisis llegó a la conclusión que los departamentos de dos ambientes en CABA ofrecen mejor rentabilidad.
Los barrios más caros de CABA
En la cima se mantiene, sin sorpresas, Puerto Madero. Presenta un valor promedio de u$s6.157 por metro cuadrado, una cifra que lo aleja drásticamente del resto de las comunas y lo posiciona como un mercado de lujo con lógica propia.
Detrás aparecen Núñez y Palermo, dos zonas que concentraron gran parte de los nuevos desarrollos en pozo. En Núñez, el valor se sitúa en torno a los u$s3.407/m², mientras que en Palermo la cifra promedia los u$s3.387/m². Otros sectores de alta demanda como Belgrano y Recoleta también se mantienen en el rango superior, consolidándose como refugios de valor para inversores.
Los barrios mas baratos de CABA
El sur de la Ciudad ofrece las alternativas más amigables. Villa Lugano se posiciona actualmente como el barrio más barato de CABA para comprar un departamento, con un valor de u$s1.097 por metro cuadrado. Esta cifra marca un contraste absoluto con los precios de la zona norte y el corredor de Avenida del Libertador.
Otros barrios que completan la lista de los más accesibles son Nueva Pompeya, con un promedio de u$s1.484/m², y La Boca, donde el metro cuadrado ronda los u$s1.552. Estas zonas, si bien mantienen los precios más bajos del mercado, son observadas con atención por pequeños inversores debido a la alta rentabilidad que ofrecen en comparación con el precio de compra.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario