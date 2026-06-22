Cuál es el signo del zodíaco que más goles convirtió en la historia de los Mundiales

Sin embargo, otros signos también tienen representantes que marcaron una época dentro del torneo más importante del fútbol. Cáncer y Géminis lograron posicionarse entre los más destacados gracias a jugadores que alcanzaron la cima de la tabla histórica de goleadores.

En el caso de Cáncer, aparece Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La astrología suele relacionar a este signo con la sensibilidad, la intuición y la conexión emocional, características que muchos seguidores vinculan con su forma de jugar.

Por otro lado, Géminis tiene entre sus representantes a Miroslav Klose, un delantero reconocido por su inteligencia dentro del área, regularidad y capacidad para aparecer en diferentes ediciones mundialistas.

Otro signo que pisa fuerte es Sagitario, con figuras como Gary Lineker y Kylian Mbappé. Según la astrología, este signo suele asociarse con la energía, la búsqueda constante de nuevos desafíos y el espíritu competitivo.

Más allá de las coincidencias entre fechas de nacimiento y estadísticas deportivas, el fútbol continúa dependiendo del esfuerzo, la preparación y el talento de cada jugador. Aun así, la relación entre el horóscopo y los grandes goleadores se convirtió en una curiosidad que suma un nuevo capítulo a la historia de los Mundiales.