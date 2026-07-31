Los signos del zodíaco que retomarán un pasatiempo que habían dejado olvidado

En las próximas semanas sentirán el impulso de volver a conectar con esa parte de sí mismos que había quedado a un lado. Retomar un curso, desempolvar un instrumento musical o dedicar unas horas a una actividad creativa les devolverá entusiasmo y les recordará la importancia de reservar tiempo para aquello que realmente los inspira.

Piscis

La imaginación, la intuición y la sensibilidad forman parte de su esencia. Suelen encontrar refugio en actividades que alimentan su mundo interior, como escribir, pintar, mirar películas, escuchar música o realizar manualidades.

Agosto traerá una energía distinta que favorecerá el reencuentro con esos intereses personales. Volver a crear, aprender o simplemente disfrutar de un momento dedicado a una actividad que los hace felices será una manera de recuperar inspiración, reencontrarse consigo mismos y recordar que también es necesario alimentar aquello que les da alegría.