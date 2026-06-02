Cuál es el signo más dulce y dramático de todo el zodíaco: da amor, pero también es impredecible

Quienes tienen cerca a un Cáncer deben aprender a leer entre líneas y a respetar sus tiempos emocionales. No se trata de ceder siempre, pero sí de evitar confrontaciones innecesarias cuando lo que necesita es contención.

En el fondo, lo que busca es amor verdadero, ese que no se asusta cuando hay tormenta emocional. Si estás buscando a alguien que te abrace fuerte, te escuche durante horas y, de vez en cuando, te monte una escena digna de telenovela, Cáncer es tu signo.