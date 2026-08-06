El signo del zodíaco que jamás perdona una infidelidad: de quién se trata

La astrología señala que Escorpio no interpreta la infidelidad únicamente como un error ocasional. En muchos casos la vive como una traición profunda que afecta la esencia del vínculo y deja una huella muy difícil de borrar.

Si bien el perdón nunca es imposible, quienes nacieron bajo este signo suelen necesitar mucho tiempo para procesar el dolor. Incluso cuando existe una reconciliación, la relación generalmente cambia y ya no recupera la misma intensidad ni el mismo nivel de confianza.

Más allá de esta característica, la astrología aclara que cada persona es diferente y que la personalidad también depende de otros factores presentes en la carta natal. Sin embargo, Escorpio aparece con frecuencia como el signo que menos tolera las infidelidades y el que más valora la fidelidad emocional dentro de una pareja.

Su forma de entender el amor está ligada a la honestidad, la entrega y la coherencia entre las palabras y las acciones. Por eso, cuando esos valores se rompen, considera que reconstruir la relación resulta extremadamente difícil.