Cuál es el signo más resentido de todo el zodíaco

Uno de los rasgos más característicos de Escorpio es su extraordinaria memoria emocional. Puede recordar conversaciones, gestos y situaciones ocurridas muchos años atrás con una precisión sorprendente.

Esta capacidad hace que le resulte difícil desprenderse de determinadas experiencias negativas. Aunque continúe con su vida y aparente haber superado el problema, muchas veces conserva el recuerdo de aquello que lo lastimó.

La astrología explica que este comportamiento está relacionado con su necesidad de autoprotección. Escorpio analiza constantemente las experiencias pasadas para evitar volver a sufrir el mismo daño.

Por eso suele mostrarse desconfiado después de una decepción importante. Antes de volver a abrirse emocionalmente, necesita tiempo para reconstruir la confianza perdida.

Sin embargo, el resentimiento de Escorpio no nace del deseo de hacer sufrir a los demás. En realidad, surge de una profunda sensibilidad emocional que pocas veces muestra de forma abierta.

Los expertos en horóscopo destacan que cuando este signo logra sanar una herida, también puede convertirse en uno de los más leales, protectores y comprometidos de todo el zodíaco.

Aun así, si hay algo que caracteriza a Escorpio, es que difícilmente olvide una traición. Para este signo, las experiencias importantes quedan guardadas para siempre en un archivo emocional que rara vez se borra por completo.