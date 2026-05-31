Por qué se suspendió Racing vs. Defensa y Justicia por la Copa Argentina
El partido entre la Academia y el Halcón, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y programado para disputarse este domingo en la provincia de Jujuy, fue suspendido.
El partido entre Racing y Defensa y Justicia, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y programado para disputarse este domingo en la provincia de Jujuy, fue suspendido y quedó oficialmente aplazado para después del parate por el Mundial.
Aunque el texto no detalla los motivos organizativos o de fuerza mayor detrás de la postergación, la decisión determinó un abrupto final de semestre para ambas instituciones, las cuales conocerán la fecha definitiva del encuentro una vez concluida la cita mundialista.
Cómo afectó la noticia a cada plantel
El impacto de la suspensión se vivió de maneras muy distintas en los campamentos de Avellaneda y Florencio Varela:
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Racing Club: El panorama en cuanto al descanso del plantel no sufrió una alteración significativa, debido a que el equipo venía de tener competencia inmediata tras jugar por Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero. Sin embargo, este encuentro postergado estuvo en el ojo de la tormenta en el plano institucional, ya que apresuró el final del ciclo de Gustavo Costas como director técnico de una forma poco elegante antes de que concluyera formalmente el semestre.
Defensa y Justicia: Para el Halcón, la reprogramación cambió por completo los planes inmediatos, ya que el plantel se mantenía entrenando con este único objetivo en el horizonte. Su último partido oficial había sido el 4 de mayo ante Gimnasia de Mendoza. Además, la postergación retrasó el debut oficial de Julio Vaccari en su regreso al banco de suplentes del club.
Más allá de lo estrictamente deportivo, quienes sufrieron las consecuencias directas de la suspensión a última hora fueron los simpatizantes de ambos clubes. La decisión generó lógicas quejas y un profundo malestar entre los hinchas de Racing y Defensa y Justicia, quienes ya tenían organizados y costeados los traslados y la logística para acompañar a sus equipos hasta Jujuy.
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