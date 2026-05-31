Por qué se suspendió Racing vs. Defensa y Justicia por la Copa Argentina

Racing Club: El panorama en cuanto al descanso del plantel no sufrió una alteración significativa, debido a que el equipo venía de tener competencia inmediata tras jugar por Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero. Sin embargo, este encuentro postergado estuvo en el ojo de la tormenta en el plano institucional, ya que apresuró el final del ciclo de Gustavo Costas como director técnico de una forma poco elegante antes de que concluyera formalmente el semestre.