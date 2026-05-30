Horóscopo: cuál es el signo más atento y posesivo del zodíaco

Según la astrología, Escorpio necesita certezas. Cuando no las tiene, puede actuar de forma invasiva o incluso celosa. No es que quiera hacer daño, pero su propia inseguridad lo empuja a controlar cada movimiento de quienes ama.

Para convivir con un Escorpio, hay que ser muy claro, honesto y paciente. Porque, aunque su atención puede sofocar, su amor también es uno de los más leales y apasionados del zodíaco. Si lográs encontrar el equilibrio, podés tener a tu lado a alguien que no solo te ve, sino que te cuida como nadie.