Reprogramaron Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina: cuándo se juega

El Mundial 2026 impacta en el calendario del fútbol argentino y genera preocupación

La cercanía del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá también influye en la reorganización de los torneos locales. La intención de los organizadores es reprogramar varios encuentros una vez concluida la Copa del Mundo para evitar superposiciones y una mayor exigencia física durante la segunda parte del año.

De esta manera, Racing y Defensa y Justicia deberán esperar para definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, en un cruce que quedó pendiente hasta después de la cita mundialista que tendrá a la Selección Argentina defendiendo el título obtenido en Qatar.