Reprogramaron Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina: cuándo se juega
El partido entre Racing y Defensa y Justicia por Copa Argentina fue suspendido y se disputará después del Mundial por razones organizativas y logísticas.
Luego del cierre del Torneo Apertura 2026 y de las fases de grupos de los certamenes continentales, el partido entre Racing y Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina fue postergado y finalmente no se disputará este domingo en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, como estaba previsto originalmente.
La organización del torneo confirmó que el encuentro será reprogramado para después del Mundial 2026, aunque por el momento no se informó una fecha concreta para su realización.
Por qué se postergó Racing vs. Defensa y Justicia por la Copa Argentina
La decisión se tomó luego de una serie de pedidos vinculados a cuestiones organizativas, físicas y logísticas. Tanto Racing como Defensa y Justicia coincidieron en que el contexto actual no era el más conveniente para afrontar el compromiso. Entre los argumentos presentados figuraron la planificación de los planteles, los traslados y la acumulación de encuentros en una etapa cargada del calendario.
La organización de la Copa Argentina aceptó los planteos de ambas instituciones con el objetivo de evitar complicaciones y garantizar mejores condiciones para la disputa del partido. En las últimas semanas, otros clubes también habían solicitado modificaciones en la programación por motivos similares, en medio de una temporada con múltiples competencias.
El Mundial 2026 impacta en el calendario del fútbol argentino y genera preocupación
La cercanía del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá también influye en la reorganización de los torneos locales. La intención de los organizadores es reprogramar varios encuentros una vez concluida la Copa del Mundo para evitar superposiciones y una mayor exigencia física durante la segunda parte del año.
De esta manera, Racing y Defensa y Justicia deberán esperar para definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, en un cruce que quedó pendiente hasta después de la cita mundialista que tendrá a la Selección Argentina defendiendo el título obtenido en Qatar.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario