De qué se trata el beneficio exclusivo para comprar barato en la Feria del Libro

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Para asegurar que la mercadería ingresada bajo esta modalidad tenga el destino correcto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de realizar los controles pertinentes en el predio ferial. El objetivo es certificar que todos los productos que ingresen sin pagar impuestos sean destinados exclusivamente a la exhibición o venta dentro del marco de la 50° Exposición Feria Internacional del Libro.

La intención del Ejecutivo es acercar "las manifestaciones editoriales del mundo" a los lectores argentinos, consolidando a Buenos Aires como un centro regional de referencia para la industria del libro.

Con esta desregulación tributaria, se espera que el público pueda encontrar una mayor variedad de editoriales independientes y grandes sellos internacionales.