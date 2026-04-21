De qué se trata el beneficio exclusivo para comprar barato en la Feria del Libro
El Gobierno decidió bajar los costos a la importación de libros extranjeros. Los detalles sobre lo que se dejará de pagar y cuánto impactará en los precios.
La edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más relevantes de habla hispana, contará con un importante incentivo fiscal tras la decisión del Gobierno de eliminar los impuestos a la importación de libros extranjeros.
El evento que celebra medio siglo de historia en la Ciudad de Buenos Aires refuerza su perfil internacional, facilitando el acceso del público local a títulos que, de otra forma, tendrían costos significativamente más altos debido a los gravámenes aduaneros.
Qué impuestos dejan de pagar los libros en la Feria del Libro
La normativa establece que los libros que se comercialicen, expongan o incluso se entreguen como obsequio durante el evento estarán exentos del pago de diversos tributos. Entre ellos se encuentran los derechos de importación, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos internos y las tasas por servicios portuarios, estadística y comprobación de destino.
El beneficio se extiende a materiales complementarios que forman parte de la propuesta de los stands, como fotografías, discos compactos, catálogos, folletos, videos y hasta el material utilizado para la decoración de los espacios de cada país participante.
No obstante, la medida cuenta con un tope establecido para mantener el control aduanero y fiscal. Según se detalló, el límite máximo de exención será de u$s15.000 por cada país de origen.
Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio
Para asegurar que la mercadería ingresada bajo esta modalidad tenga el destino correcto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de realizar los controles pertinentes en el predio ferial. El objetivo es certificar que todos los productos que ingresen sin pagar impuestos sean destinados exclusivamente a la exhibición o venta dentro del marco de la 50° Exposición Feria Internacional del Libro.
La intención del Ejecutivo es acercar "las manifestaciones editoriales del mundo" a los lectores argentinos, consolidando a Buenos Aires como un centro regional de referencia para la industria del libro.
Con esta desregulación tributaria, se espera que el público pueda encontrar una mayor variedad de editoriales independientes y grandes sellos internacionales.
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