Confucio, el filósofo: "La felicidad no se puede comprar, se cultiva desde adentro"
El asiático, nacido en 551 a. C., fue un referente al convertirse en uno de los precursores de la materia en Occidente y creador del confucianismo.
"La felicidad no se puede comprar, se cultiva desde adentro", señaló el pensador asiático Confucio. Esta reflexión refleja su pensamiento: una búsqueda constante de equilibrio interior basada en la conducta y el respeto por los demás. Su doctrina no solo propone una forma de entender la felicidad, sino también un camino ético para vivir en armonía dentro de la sociedad.
Nacido en el 551 a. C. en el Estado de Lu, en la antigua China, Confucio fue un filósofo y educador que dejó una huella profunda en la historia del pensamiento. A través de sus reflexiones y pensamientos, sentó las bases del confucianismo, convirtiéndose en uno de los referentes de la filosofía en Occidente.
Lo que pensaba Confucio
Una de sus oraciones más célebres al respecto es: "Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo". El pensador chino hace referencia al conformismo y su relación directa con la felicidad. Toda persona que se alegre por cualquier motivo o que encuentre la satisfacción en las cosas más simples tendrá la capacidad de ser feliz a lo largo de toda su existencia. Esta afirmación puede interpretarse como algo positivo o negativo, ya que quizá el inconformismo o la ignorancia sean el secreto de la felicidad.
La felicidad es un concepto que se va completando poco a poco y prácticamente ninguna acción puede alcanzarla por si misma. En las Analectas, los capítulos están agrupados por temas individuales. Sin embargo, no siguen ningún orden especial.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario