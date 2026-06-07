Confucio, el filósofo: "La felicidad no se puede comprar, se cultiva desde adentro".

Lo que pensaba Confucio

Una de sus oraciones más célebres al respecto es: "Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo". El pensador chino hace referencia al conformismo y su relación directa con la felicidad. Toda persona que se alegre por cualquier motivo o que encuentre la satisfacción en las cosas más simples tendrá la capacidad de ser feliz a lo largo de toda su existencia. Esta afirmación puede interpretarse como algo positivo o negativo, ya que quizá el inconformismo o la ignorancia sean el secreto de la felicidad.