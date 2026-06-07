Tensión en vivo: Robertito Funes Ugarte criticaba a los ricoteros pero la producción no le bajaba la música

La paciencia del conductor se agotó rápidamente y comenzó a reclamar de forma directa y tajante a sus espaldas. "Sabés lo que sucede, permitime que te diga... a ver, bajá un minuto por favor, que vamos a hacer las cosas bien como corresponde... ¿querés bajar por favor?", exigió al aire, visiblemente alterado por la desatención del control técnico.

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Ante la falta de respuesta inmediata y mientras el sonido de las guitarras seguía sonando de fondo, el periodista elevó el tono de su reclamo: "Esto no tiene que suceder porque está el cronista trabajando y hay cosas que están fuera de lugar... ¿van a bajar o no? Y esto que acabamos de ver está fuera de lugar".

Sin ocultar su frustración por los problemas de comunicación internos y el incómodo momento vivido en la pantalla, Funes Ugarte optó por cortar el tema de raíz de manera lapidaria, dejando en evidencia que el clima en el control central del canal no era el mejor: "Bueno, ahora cuando baje el director lo digo", cerró de forma tajante, antes de intentar retomar el eje de la accidentada transmisión.