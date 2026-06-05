La inteligencia artificial destacó las películas argentinas más icónicas de todas: cuáles son

Según la IA, esta producción marcó un antes y un después porque logró llevar una parte fundamental de la historia argentina al mundo y se convirtió en la primera película nacional en ganar el premio Oscar a Mejor Película Extranjera.

Esperando la carroza

Otra de las elegidas es Esperando la carroza, una comedia negra que con los años se transformó en una película de culto.

Aunque en su estreno no tuvo el impacto que alcanzaría después, sus diálogos y personajes quedaron instalados en la cultura popular argentina.

Para la inteligencia artificial, su importancia está relacionada con la capacidad de mostrar situaciones familiares reconocibles a través del humor y la exageración, logrando mantenerse vigente durante generaciones.

Pizza, birra, faso

La lista también incluye a Pizza, birra, faso, una película estrenada en 1998 que es considerada una pieza clave del llamado Nuevo Cine Argentino.

La producción mostró una mirada más cruda y realista sobre la vida de jóvenes atravesados por la falta de oportunidades y las dificultades sociales.

La IA destacó que esta película cambió la manera de contar historias dentro del cine nacional y abrió camino a nuevos directores y estilos narrativos.

El secreto de sus ojos

Protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Juan José Campanella, El secreto de sus ojos se convirtió en uno de los mayores éxitos argentinos.

La película combina suspenso, drama y romance mientras desarrolla una historia vinculada con un antiguo caso criminal que vuelve al presente.

Para la inteligencia artificial, esta producción ocupa un lugar especial porque consiguió reconocimiento mundial y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera.

Relatos salvajes

Por último, la IA destacó a Relatos salvajes, dirigida por Damián Szifron, como una de las películas argentinas más representativas de los últimos años.

La producción presenta diferentes historias atravesadas por situaciones extremas, humor negro y conflictos cotidianos llevados al límite.

Su éxito de taquilla y repercusión internacional demostraron, según la inteligencia artificial, la capacidad del cine argentino para crear historias universales sin perder su identidad.