Dónde es más barato tener un techo propio en Buenos Aires.

Santiago Levrio, director institucional de Alianza Urbana, ofrece una mirada más matizada. "Depende de la zona. Hay barrios donde el pozo sigue siendo la mejor opción por diseño, distribución o posibilidad de personalización. En otras áreas, con más stock a estrenar, esos valores bajaron y pueden resultar más competitivos para quien necesita mudarse o cerrar una inversión en firme", explicó.

Una de las claves está en la forma de pago. Mientras que una unidad a estrenar exige abonar el total al contado, el pozo permite pagos diferidos. "Eso representa una diferencia importante. Además, en pozo suele haber más opciones con atributos particulares, como mejores vistas o ubicaciones internas dentro del edificio", observó Levrio.

En qué prestar atención: los costos ocultos

Otro aspecto central es el de los costos ocultos. Para Magnin, el más importante es el riesgo asociado a la obra y a la evolución del mercado. "Hemos visto casos de compradores que terminaron pagando el doble por un monoambiente en pozo respecto de lo que valía terminado, por efectos de devaluaciones o ajustes mal calculados. Ese riesgo existe y debe tener una compensación clara", señaló.

Levrio, por su parte, remarcó que tanto en pozo como a estrenar hay costos adicionales. "Cada desarrolladora maneja los gastos de forma distinta. Pero el impuesto a los sellos, del 3,5%, se paga en ambos casos porque la posesión ocurre antes de la escritura. Eso afecta tanto al pozo como a lo a estrenar", subrayó.

Para quien busca una propiedad para habitar, la elección entre pozo y a estrenar incluye otras variables. "Muchas desarrolladoras permiten personalizar la unidad: distribución, materiales, terminaciones. Eso es un diferencial, pero también implica esperar. El pozo requiere una planificación de tiempos más amplia y asumir la posibilidad de retrasos. En cambio, lo a estrenar está disponible de inmediato", explicó Levrio.

Precios promedios de los departamentos

En la actualidad, en CABA y zonas de alta demanda, los precios promedio son los siguientes:

Dos ambientes en pozo: desde u$s120.000 .

. Tres ambientes en pozo: desde u$s170.000 .

. Dos ambientes a estrenar: entre u$s115.000 y u$s135.000 .

. Tres ambientes a estrenar: entre u$s160.000 y u$s190.000.

"Siempre hay oportunidades por debajo, pero no suelen estar en las mejores ubicaciones ni con las mejores vistas", aclaró Levrio. En el mercado a estrenar, los precios también varían según zona y atributos, pero hoy se observan cotizaciones más contenidas.

El debate entre pozo y a estrenar no es nuevo, pero cobra renovado interés ante la suba de precios de las obras en curso, el reacomodamiento del mercado tras la caída de operaciones en desarrollos y el mayor stock de viviendas ya terminadas. En ese escenario, quienes analizan opciones deben considerar no solo el precio por metro cuadrado, sino también el contexto de entrega, los costos financieros, las condiciones de pago y los beneficios adicionales.

Levrio sostuvo que para aprovechar realmente las ventajas del pozo deben cumplirse varias condiciones. "Lo importante es que quien opte por el pozo reciba todos los beneficios de esa modalidad: mejor forma de pago, personalización y buena oferta de unidades. Si eso no está garantizado, lo más conveniente es evaluar unidades a estrenar, que hoy resultan competitivas en precio y sin los riesgos del proceso constructivo".