Escapadas en Buenos Aires: los destinos gastronómicos para conocer en el otoño

Se puede llegar:

En auto , por la Ruta Nacional 8

, por la Ruta Nacional 8 En micro, desde Retiro con servicios frecuentes

Es un viaje corto, ideal para una escapada de fin de semana sin complicaciones.

Qué hacer en Chascomus

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Este destino combina naturaleza y relax con una fuerte identidad local, siendo la laguna su gran protagonista.

Entre los planes más recomendados:

Recorrer la costanera , ideal para caminar, andar en bici o tomar mate

, ideal para caminar, andar en bici o tomar mate Disfrutar de bares y restaurantes frente al agua , con vistas únicas

, con vistas únicas Visitar el casco histórico, con su iglesia, teatro y museos

También es un lugar perfecto para quienes buscan una escapada más tranquila, con opciones para descansar y comer bien sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cómo llegar a Chascomus

Chascomús está ubicado a poco más de 120 kilómetros de Buenos Aires.

Las opciones para llegar son:

En auto , por la Autovía 2

, por la Autovía 2 En tren o micro, con salidas regulares

Ambos destinos son ideales para una escapada otoñal, combinando buena gastronomía, paisajes relajantes y la posibilidad de desconectar sin viajar largas distancias.