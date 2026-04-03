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Escapadas en Buenos Aires: los destinos gastronómicos para conocer en el otoño

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Con paisajes más tranquilos, temperaturas ideales y platos bien criollos, hay dos lugares que se destacan por su encanto y su oferta culinaria.

Los destinos gastronómicos para conocer en el otoño

Los destinos gastronómicos para conocer en el otoño

A menos de dos horas de la ciudad, existen destinos perfectos para desconectar, comer bien y disfrutar del aire libre. Entre los más elegidos aparecen dos clásicos que combinan tradición, naturaleza y una propuesta gastronómica que vale el viaje.

Qué hacer en San Antonio de Areco

Este destino es un verdadero emblema de la tradición gauchesca, donde cada rincón respira historia y cultura. El paseo puede comenzar en la Plaza Arellano, el corazón del pueblo, rodeado de edificios históricos.

Entre sus principales atractivos se destacan:

  • El Museo Ricardo Güiraldes, ideal para conocer más sobre la vida rural
  • La ribera del río Areco, perfecta para caminar o hacer un picnic
  • Pulperías históricas como La Blanqueada, donde se puede vivir una experiencia bien criolla

En lo gastronómico, es uno de los puntos fuertes del lugar, con parrillas tradicionales, asados, empanadas y propuestas más modernas que reinterpretan la cocina local.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

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San Antonio de Areco se encuentra a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Se puede llegar:

  • En auto, por la Ruta Nacional 8
  • En micro, desde Retiro con servicios frecuentes

Es un viaje corto, ideal para una escapada de fin de semana sin complicaciones.

Qué hacer en Chascomus

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Este destino combina naturaleza y relax con una fuerte identidad local, siendo la laguna su gran protagonista.

Entre los planes más recomendados:

  • Recorrer la costanera, ideal para caminar, andar en bici o tomar mate
  • Disfrutar de bares y restaurantes frente al agua, con vistas únicas
  • Visitar el casco histórico, con su iglesia, teatro y museos

También es un lugar perfecto para quienes buscan una escapada más tranquila, con opciones para descansar y comer bien sin alejarse demasiado de la ciudad.

Cómo llegar a Chascomus

Chascomús está ubicado a poco más de 120 kilómetros de Buenos Aires.

Las opciones para llegar son:

  • En auto, por la Autovía 2
  • En tren o micro, con salidas regulares

Ambos destinos son ideales para una escapada otoñal, combinando buena gastronomía, paisajes relajantes y la posibilidad de desconectar sin viajar largas distancias.

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