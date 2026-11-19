Las fotografías de la visita del artista documentan a Corcho en diálogo con el público y junto a la instalación, destacando el encuentro entre la obra, su creador y el singular entorno industrial de Art Athina 2026.

Sobre Corcho

Nacido en Buenos Aires en 1962, Corcho explora las contradicciones morales, psicológicas y materiales de la cultura contemporánea. A través de la escultura y la instalación, retoma la tradición de la vanitas y la pone en diálogo con el posthumanismo, las estéticas del lujo y los códigos visuales de la cultura popular. Sus obras transforman símbolos de poder y aspiración en naturalezas muertas morales que revelan la vulnerabilidad oculta bajo superficies de abundancia.

Estudió diseño con Jorge Frascara, el influyente diseñador gráfico, educador y teórico argentino que redefinió el diseño como una práctica social, ética y centrada en las personas. Posteriormente fue miembro fundador de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, junto a Ronald Shakespear, Carlos Alberto Méndez Mosquera y Andrés Giménez, donde ejerció la docencia durante tres años.

Este período formativo estableció las bases técnicas y conceptuales de su práctica: una atención sostenida a la forma y la estructura, una fascinación por los mensajes codificados presentes en la cultura visual y un interés por la manera en que las imágenes migran, mutan y acumulan significado con el paso del tiempo.

Su primera exposición individual, On the Road (2025), reimaginó personajes asociados a la obra de Jack Kerouac como figuras que deambulan entre el exceso y la impermanencia. Sus trabajos forman parte de colecciones privadas e institucionales internacionales, incluida una adquisición reciente del MACA, Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, así como de la colección de la Fundación Grupo Petersen (Banco San Juan). Vive y trabaja entre Buenos Aires, la Patagonia y Uruguay.

Biografía: https://corchorodriguez.com/bio/

Sobre Wilhelmina's

Wilhelmina's es una galería internacional de arte contemporáneo con sede en Hydra, Grecia, dedicada a la presentación de artistas emergentes y consagrados en disciplinas como pintura, escultura, fotografía, performance y arte digital. Su programa reúne prácticas griegas e internacionales a través de exposiciones, colaboraciones institucionales, ferias de arte y proyectos interdisciplinarios. La galería presentó previamente a Corcho en Lighthouses of the Earth y lo incluye dentro de su programa internacional.

Sitio web: https://wilhelminas.art/

Sobre Art Athina

Art Athina 2026 es organizada por la Asociación Helénica de Galerías de Arte (PSAT), con producción de BeBest y el apoyo del Ministerio de Cultura de Grecia. Bajo la dirección general de Antonis Kourkoulos, la edición 2026 reúne a 65 galerías junto con secciones dedicadas al diseño, espacios de proyecto, conferencias, performances y programas educativos. El traslado de la feria a Onassis Ready marca un nuevo capítulo en sus 33 años de historia.

Sitio web: https://art-athina.gr/

Información de la feria

Art Athina 2026

Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Atenas

12-16 de noviembre de 2026