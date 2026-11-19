Escapadas: el pintoresco pueblo con lagunas, reservas naturales y rincones históricos para visitar
Un destino a a unos 100 km de la Ciudad de Buenos Aires para realizar diversas actividades al aire libre, culturales y de aventura.
En la gran y extensa Provincia de Buenos Aires existen muchos lugares para conocer y desconectar de la rutina, relajar y mezclarse con la naturaleza. En este caso, se trata de Lobos, una localidad en el interior bonaerense para hacer una escapada y pasar un fin de semana.
Qué se puede hacer en Lobos
En Lobos, se pueden realizar diversas actividades tanto de recreación como culturales. Una de las principales atracciones es la Laguna de Lobos, donde se puede disfrutar de la tranquilidad del agua, hacer picnics en la orilla y participar en actividades acuáticas como paseos en bote o en kayak.
Además, es posible degustar platos de pescado en los restaurantes cercanos aprovechando las virtudes de la laguna. Otro punto de interés es la visita a la estación de tren Fortín de Lobos, que está llena de historia. Para aquellos que buscan emociones más extremas, Lobos ofrece la posibilidad de saltar en paracaídas, siendo reconocida como la capital nacional del paracaidismo.
Dónde queda Lobos y cómo llegar
Lobos se encuentra ubicado a solo 100 kilómetros de la capital, lo que lo convierte en un destino accesible y fácil de llegar desde Buenos Aires. Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Ruta 205, la cual es la principal vía que vincula a Lobos con la capital.
Otra opción es tomar la AU Ricchieri hasta Ezeiza y luego empalmar con la AU Ezeiza-Cañuelas, continuando desde Cañuelas por la RN 205. Además, Lobos cuenta con acceso mediante el Tren Sarmiento, que une la Estación Once en la Ciudad de Buenos Aires con Lobos, ofreciendo una alternativa para aquellos que no cuentan con vehículo propio o desean ahorrar en combustible.
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