Además, es posible degustar platos de pescado en los restaurantes cercanos aprovechando las virtudes de la laguna. Otro punto de interés es la visita a la estación de tren Fortín de Lobos, que está llena de historia. Para aquellos que buscan emociones más extremas, Lobos ofrece la posibilidad de saltar en paracaídas, siendo reconocida como la capital nacional del paracaidismo.