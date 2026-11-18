Mapa de La Noche de las Heladerías 2026: barrio por barrio, todos los locales con 2x1 en Buenos Aires
Desde las 19 de este miércoles, más de 500 comercios de todo el país ofrecen dos potes de helados de cuarto kilo al precio de uno. Consultá el listado en CABA.
Este miércoles 18 de noviembre se celebra en todo el país la décima edición de La Noche de las Heladerías, el evento organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) que ofrece un 2x1 en el cuartos kilos de helados artesanales desde las 19 horas hasta el cierre en Buenos Aires.
Cómo funciona la promoción del 2x1 y cuál es el nuevo sabor del año
La iniciativa forma parte de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla hasta el domingo 22 de noviembre bajo el lema "El sabor de lo nuestro". El beneficio exclusivo de hoy permite comprar dos potes de 250 gramos y abonar solamente uno en mostrador.
Dado que cada comercio participante puede establecer un tope de compra por persona, mantener la oferta hasta agotar stock y manejar su propio horario de cierre, se recomienda verificar las condiciones antes de concurrir. Además, la gran novedad gastronómica de este aniversario es el lanzamiento del sabor "Maní Split", elaborado con una crema a base de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.
Todos los locales de helados adheridos en Buenos Aires, barrio por barrio
Para planificar el recorrido en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), este es el listado alfabético completo con las direcciones de todas las heladerías participantes:
Almagro
- Heladería Varese: Av. Rivadavia 3502 y Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899.
- Podio: Guardia Vieja 3800.
- Rimini 2006: Av. Independencia 3825.
Balvanera
- Lucano Heladería: Alberti 536.
- Varese: Av. Belgrano 2824.
- Vía Giovanni: Av. Belgrano 2787.
Barracas
- Colonial: Brandsen 1429 y Brandsen 1451 (local 7).
- El Piave Barracas: Av. Montes de Oca 1000.
Belgrano
- Cabaña Tuyú: José Hernández 2265.
- Cairo Helados: Pedro I. Rivera 2584.
- Cimino R: Dr. Rómulo Naón 2186.
- La Bochería: Vidal 1428.
- Occo Helados: Echeverría 1677 (local 2).
- Pórtico Belgrano: Echeverría 3218.
- Tufic: Juramento 1534.
Boedo
- Saint Moritz Boedo: Av. La Plata 1781.
Caballito
- Altri Caballito: Av. Honorio Pueyrredón 763.
- Ciao Gelato: Del Barco Centenera 205.
- Tienta Caballito: Rosario 262.
- Tino: Av. Díaz Vélez 4520.
- Veneziana dal 1930: Neuquén 1275.
Chacarita, Coghlan y Colegiales
- Isla Negra Chocolates (Chacarita): Maure 3820.
- Heladería Riviera (Coghlan): Av. Ricardo Balbín 2859.
- Occo Helados (Colegiales): Conde 780.
Flores y Floresta
- Altri: Av. Avellaneda 2399 (Flores) y Lacarra 326 (Floresta).
- Terzo: Av. Rivadavia 7035 (Flores) y Av. Rivadavia 8200 (Floresta).
- Lekker Heladerías (Floresta): Av. Carrasco 500.
La Paternal, Liniers, Mataderos y Monte Castro
- Heladería LV (La Paternal): Av. San Martín 2318.
- Santolín (La Paternal): Av. San Martín 3185.
- Don Antonio (Liniers): Av. Emilio Castro 7298.
- Il Vero Amaretto (Mataderos): Av. Emilio Castro 7505.
- Mucky Helados & Café (Monte Castro): Av. Álvarez Jonte 4299.
Núñez
- Occo Helados: Montañeses 2908.
- Tufic: Av. Crisólogo Larralde 1601.
- Vía Varese Heladería y Café: Av. Cabildo 3502.
Palermo
- Bianca Helados: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2295.
- Gaviota Helados: Beruti 3336.
- La Veneciana: Migueletes 1093.
- L’sucre Helados: Gurruchaga 1460.
- Marbet: Arce 886 y Mario Bravo 1025.
- Occo Helados: Av. Dorrego 1587.
- Tienta Palermo: Serrano 1478.
- Tufic: Guatemala 4597.
Parque Chacabuco, Parque Chas y Puerto Madero
- Altri (Parque Chacabuco): Primera Junta 1379.
- Fuori (Parque Chacabuco): Hortiguera 791.
- Enzo Helados (Parque Chas): Av. de los Incas 4555.
- La Veneciana (Puerto Madero): Av. Alicia Moreau de Justo 1896.
Recoleta, Retiro y Saavedra
- Búffala (Recoleta): Av. Pueyrredón 2100.
- Occo Helados: French 2695 (Recoleta) y García del Río 3276 (Saavedra).
- Tienta Recoleta: Junín 1617.
- Heladería Diechi (Retiro): Av. Santa Fe 1278.
- Chungo (Saavedra): Av. San Isidro Labrador 4598.
San Cristóbal y San Nicolás
- Fuori (San Cristóbal): Av. Independencia 2399.
- Heladería Napoli (San Cristóbal): Av. Entre Ríos 1167.
- Saverio (San Cristóbal): Av. San Juan 2809.
- Cadore (San Nicolás): Av. Corrientes 1695.
- Helados Vía Maggiore (San Nicolás): Av. Callao 777.
- Vía Giovanni (San Nicolás): Av. Corrientes 902, Av. Corrientes 1255 y Av. Corrientes 1583.
Versalles, Villa Crespo y Villa del Parque
- Sandro Helados & Café (Versalles): Av. Arregui 6101.
- Podio (Villa Crespo): Av. Corrientes 5602.
- Vía Giovanni (Villa Crespo): Malabia 294.
- Occo Helados (Villa del Parque): Ricardo Gutiérrez 3202.
- Tienta (Villa del Parque): Marcos Sastre 2895.
Villa Devoto, Villa Luro, Villa Pueyrredón y Villa Santa Rita
- Helados Gaby’s (Villa Devoto): Baigorria 5284.
- Lekker Heladerías (Villa Devoto): Av. Lope de Vega 3001.
- Tienta Devoto: Av. Francisco Beiró 4449.
- Venecia (Villa Devoto): Av. San Martín 6877.
- Heladería Italia (Villa Luro): Av. Lope de Vega 1816.
- Sandro Helados & Café (Villa Luro): Av. Juan B. Justo 8195.
- Terzo (Villa Luro): Av. Lope de Vega 105.
- PerTe Helados (Villa Pueyrredón): Av. Mosconi 2999.
- Helados Papeete (Villa Santa Rita): Alejandro Magariños Cervantes 3053.
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