Dado que cada comercio participante puede establecer un tope de compra por persona, mantener la oferta hasta agotar stock y manejar su propio horario de cierre, se recomienda verificar las condiciones antes de concurrir. Además, la gran novedad gastronómica de este aniversario es el lanzamiento del sabor "Maní Split", elaborado con una crema a base de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.