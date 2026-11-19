Violencia en un bar de San Telmo: una mujer reclamó un error en la cuenta y el gerente le fracturó un dedo
Además, el sujeto robó los celulares de la víctima y de una amiga. Tras el pedido de ayuda y la llegada de la policía, fue detenido.
Un encuentro entre amigas en un bar del barrio porteño de San Telmo terminó con el gerente del lugar detenido, luego de que las jóvenes fueran agredidas tras reclamar un error en la cuenta. Según la denuncia, el sujeto les robó los celulares y le fracturó un dedo a una de ellas.
El violento episodio ocurrió durante la noche del martes en un bar situado sobre la calle Chile al 378. Según relataron las jóvenes, todo comenzó cuando pidieron unas muzzarellas empanadas que llegaron a la mesa frías, por lo que solicitaron que las recalentaran. Cuando trajeron nuevamente la comida, las clientas se encontraron con una sorpresa: no tenían queso.
El conflicto se desató cuando pidieron la cuenta y advirtieron que les habían cobrado dos veces la porción de muzzarellas. Ante el error, una de las jóvenes, identificada como Mariana Diarco, ingresó al bar para hacer el reclamo.
Diarco habló con la encargada de la cocina y consiguió llegar a un acuerdo: las clientas pagarían las cervezas que habían consumido y el bar les iba a hacer un descuento por la comida servida en malas condiciones.
Sin embargo, el arreglo no se concretó. De acuerdo con la denuncia, en ese momento apareció el gerente del bar, identificado como Jonathan Sandor, de 33 años, quien comenzó a insultar y agredir verbalmente a Diarco acusándola de no querer pagar.
Ante esta situación, la joven decidió grabar todo con su celular. La reacción de Sandor fue aun mas violenta: le pegó en la mano, le tiró el teléfono al piso, la empujó y luego se robó el aparato.
Según la denuncia, la violencia no terminó ahí. En medio de la tensión, el gerente del bar también le sustrajo el celular a una amiga de la joven agredida.
Fue entonces cuando el grupo comenzó a pedir ayuda a los gritos para que los vecinos llamaran a la policía. De esta forma, un efectivo policial que se encontraba a pocas cuadras acudió al lugar y constató que el gerente tenía en su poder los dos celulares robados, por lo que procedió a detenerlo.
En cuando a la joven herida, fue asistida en la Clínica Zabala, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura en uno de sus dedos y debieron inmovilizarle el brazo con un yeso que llega hasta el codo.
Por el hecho se inició una causa caratulada como robo y lesiones, la cual quedó en menos del Juzgado Criminal y Correccional N°3.
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