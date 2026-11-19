Ante esta situación, la joven decidió grabar todo con su celular. La reacción de Sandor fue aun mas violenta: le pegó en la mano, le tiró el teléfono al piso, la empujó y luego se robó el aparato.

Parte de la agresión quedó filmada

Según la denuncia, la violencia no terminó ahí. En medio de la tensión, el gerente del bar también le sustrajo el celular a una amiga de la joven agredida.

Fue entonces cuando el grupo comenzó a pedir ayuda a los gritos para que los vecinos llamaran a la policía. De esta forma, un efectivo policial que se encontraba a pocas cuadras acudió al lugar y constató que el gerente tenía en su poder los dos celulares robados, por lo que procedió a detenerlo.

La mujer tuvo que ser asistida en un hospital

En cuando a la joven herida, fue asistida en la Clínica Zabala, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura en uno de sus dedos y debieron inmovilizarle el brazo con un yeso que llega hasta el codo.

Por el hecho se inició una causa caratulada como robo y lesiones, la cual quedó en menos del Juzgado Criminal y Correccional N°3.