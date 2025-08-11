El mejor ejercicio para mujeres de más de 50 años, según los expertos

ejercicios después de los 50

La fisióloga Brittany Leboeuf destaca que las flexiones activan múltiples grupos musculares —pectorales, deltoides, tríceps, abdomen y zona lumbar—, mejoran la alineación, protegen las articulaciones y favorecen la movilidad. También implican glúteos y piernas como estabilizadores y entrenan la coordinación neuromuscular, clave para mantener el equilibrio y prevenir caídas con la edad.

Son un ejercicio funcional, accesible y adaptable a cualquier nivel, que puede realizarse en cualquier lugar. Para principiantes, se recomienda empezar con flexiones inclinadas o en la pared, priorizando la técnica y progresando de forma gradual.

Hacerlas dos o tres veces por semana, con series cortas y controladas, permite ganar fuerza sin comprometer la forma. Con constancia, las flexiones son una herramienta simple y poderosa para recuperar fuerza, funcionalidad y bienestar en cualquier etapa de la vida.