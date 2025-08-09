El ejercicio de 60 segundos que permite saber si tenés problemas cervicales
Estos inconvenientes suelen ser dolorosos y generan malestar a la hora de realizar diferentes acciones cotidianas. Los detalles en la nota.
Los problemas cervicales son un inconveniente recurrente durante el último tiempo, afectando no solo la movilidad, sino también la calidad de vida y reduciendo la posibilidad de realizar diferentes tareas cotidianas. Su origen puede ser provocado por diversos motivos, desde malas posturas, tensiones musculares o el desgaste natural hasta estrés y sedentarismo.
Pero para determinar el grado de gravedad de este problema solo bastan 60 segundos, ya que existe un ejercicio innovador y muy efectivo. Este, además, se puede aplicar el cualquier momento del día y sin necesidad de utilizar elementos adicionales. A continuación, todos los detalles sobre este ejercicio que emergió durante el último tiempo.
El ejercicio para saber si tenés problemas cervicales
El fisioterapeuta Marcos Sacristán dio a conocer una forma rápida de comprobar la fortaleza del cuello. El test consiste en recostarse boca arriba, llevar suavemente el mentón hacia el pecho y elevar un poco la cabeza, dejando un pequeño espacio entre la nuca y la superficie.
Si aparecen temblores, dolor o dificultad para mantener la postura durante un minuto, podría existir debilidad cervical. Según Sacristán, este método no busca aliviar el dolor, sino detectar con precisión la resistencia muscular para luego trabajarla con ejercicios que mejoren fuerza y estabilidad.
Las evaluaciones simples como la que plantea el fisioterapeuta son útiles para identificar a tiempo diferentes malestares y problemas en el cuerpo. Esto, además, permite tomar cartas en el asunto antes de que se vuelvan un dolor de cabeza crónico.
Por otro lado, al ser fáciles de realizar, cualquier persona pueda aplicarlas en casa y sin la ayuda de profesionales. En caso de notar problemas cervicales, se aconseja asistir a un centro médico para seguir de cerca este inconveniente.
