El restaurante de la Costanera que triunfa con un menú completo por menos de $45.000

Uno de los sitios que comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo es Enero, ubicado en la Costanera y reconocido por su carta variada, con preparaciones innovadoras y exquisitas que permiten una experiencia única y atrapante. Además, es valorado por ofrecer los jueves, en el marco del evento “Agosto al Dente”, un menú completo (entrada, principal y postre) por $45.000, diseñado por el chef Gastón Di Giorgio. Esta propuesta ofrece opciones como Suppli alla Romana o Carpaccio di Gamberi de entrada, Rigatoni all'Amatriciana, Cannelloni Ripieni di Ossobuco o Risotto al Funghi e Tartufo como principales, y Tiramisú de postre.