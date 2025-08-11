El restaurante de la Costanera que triunfa con un menú completo por menos de $45.000
Con un ambiente cálido y sofisticado, este sitio porteño cautiva con sus platos innovadores y exquisitos. Los detalles en la nota.
Buenos Aires está compuesta por diferentes barrios que ofrecen espacios variados y temáticos. Estos sitios, con platos abundantes y precios amigos, reciben a cientos de comensales día tras día que se acercan no solo para comer rico, sino también para pasar un momento ameno con familiares o con amigos.
Uno de los sitios que comenzó a ganar popularidad durante el último tiempo es Enero, ubicado en la Costanera y reconocido por su carta variada, con preparaciones innovadoras y exquisitas que permiten una experiencia única y atrapante. Además, es valorado por ofrecer los jueves, en el marco del evento “Agosto al Dente”, un menú completo (entrada, principal y postre) por $45.000, diseñado por el chef Gastón Di Giorgio. Esta propuesta ofrece opciones como Suppli alla Romana o Carpaccio di Gamberi de entrada, Rigatoni all'Amatriciana, Cannelloni Ripieni di Ossobuco o Risotto al Funghi e Tartufo como principales, y Tiramisú de postre.
Las especialidades de Enero
- Pescados frescos (como salmón blanco y trucha del sur argentino)
- Bife de chorizo
- Ojo de bife
- Lasagna alla Bolognese
- Gnocchi de provoleta
- Empanadas de carne estilo norteño con salsa yasgua de tomate.
- Risotto negro di sepia & mariscos
- Flan
- Tiramisú
- Profiterol con helado de pistachos y chocolate caliente
Dónde queda Enero
El restaurante Enero está situado sobre la Costanera, en Av. Rafael Obligado 7180. Es un destino ideal para quienes disfrutan la buena comida y buscan propuestas diferentes, al mismo tiempo que abre sus puertas todos los días, desde las 12 hasta las 03 de la madrugada. Esto permite que los usuarios puedan disfrutar de ricos almuerzos o cenas románticas.
Cómo llegar a Enero
Para llegar al restaurante Enero en transporte público, se puede utilizar diversas líneas de colectivos, como la 15, 37, 45, 160 y 166, que tienen paradas sobre la Costanera. Además, es posible acceder en el tren Mitre, bajando en la estación Núñez y caminando algunas cuadras hasta llegar a destino. Por otro lado, también se puede arribar de manera particular en auto.
