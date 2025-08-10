Ya son 76 las víctimas fatales por fentanilo contaminado: "Esto no llegó a un techo"

Para identificar posibles víctimas no reportadas, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, ante la presunción de que las dosis contaminadas ya no estaban en stock. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar", reconoció Kreplak.

Del lote más distribuido, que contenía 154.000 ampollas, 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano platense. "Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", reveló el juez.

Por ahora, hay 24 personas bajo sospecha pero ninguna detenida. "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", concluyó Kreplak, mientras se esperan más novedades durante la semana entrante.