El restaurante y cafetería de especialidad que combina opciones saludables y abundantes en un entorno playero

Para quienes buscan algo más contundente, los sándwiches y wraps de autor son imperdibles. Destacan el de tataki de atún rojo en pan ciabatta con alioli picante y pickles; el de halloumi a la plancha con pesto, tomates secos y zucchinis asados, y el wrap de salmón picante con porotos y aderezo de cilantro. Además, los “antojitos” como el hummus de hongos con queso crema especiado o el tartar de salmón con chips de batata se recomiendan para compartir.

Otro de los puntos distintivos de Brickell Café es su propuesta de brunch. Entre sus alternativas se pueden mencionar el Avocado Toast en pan de masa madre de fermentación lenta, la tostada de salmón ahumado con crema ácida y pickles de cebolla morada, el sándwich de croissant con huevo revuelto y mozzarella de búfala, o el açaí bowl con frutas frescas. Todo esto acompañado por su cafetería de especialidad, donde los granos seleccionados de Puerto Blest dan vida a preparaciones como flat white, matcha, mocha y su creación exclusiva: el Flat Brickell, un doble shot de espresso con almíbar de haba tonka.

La pastelería artesanal es otro punto fuerte de su oferta de cafetería. Desde cookies rellenas de Nutella y croissants hasta opciones más saludables como banana nut bread, barritas proteicas o dátiles bañados en chocolate. También sobresalen clásicos como el carrot cake o el budín de limón.

Sin dudas, Brickell Café es una parada obligatoria para quienes desean explorar nuevos espacios gastronómicos en la ciudad. Con su estilo único y su carta variada, promete conquistar tanto a los amantes de la comida saludable como a quienes buscan platos generosos y sabrosos.

Dónde queda Brickell

Brickell se encuentra en Soler 6048, Palermo Hollywood y abre de martes a domingos de 8:30 a 20 h.

Instagram: @brickellcafe