El restaurante y cafetería de especialidad que combina opciones saludables y abundantes en un entorno playero
Desde su inauguración, Brickell Café se ha convertido en una de las propuestas más atractivas de la escena gastronómica porteña. Inspirado en la frescura y el espíritu playero de Miami, este sitio ofrece una experiencia que fusiona lo saludable y lo sabroso, en un ambiente moderno y relajado.
Ubicado en un espacio luminoso y descontracturado, Brickell Café se distingue por su diseño cuidado y acogedor. La mezcla de madera clara, plantas naturales y detalles únicos crea una atmósfera cálida y contemporánea. Su fachada vidriada permite vislumbrar el interior, mientras que el deck exterior de madera se convierte en el lugar indicado para estar al aire libre. En el salón, cada rincón está pensado para adaptarse a distintos planes: desde una mesa comunitaria perfecta para compartir momentos, hasta boxes individuales para quienes buscan mayor privacidad o un living con sillones amplios, ideales para trabajar mientras se disfruta un café.
Qué se puede pedir en Brickell
Su gastronomía se distingue por su variedad y originalidad, con opciones que van desde preparaciones saludables hasta platos más contundentes. Los smoothies proteicos y los jugos cold press, elaborados cada mañana con ingredientes frescos y naturales, son los grandes protagonistas. Entre los más pedidos se encuentran el Gainz (frutos rojos, yogur griego y miel), el Diabla x Brickell (leche de almendras y arándanos), el Red Fuel (zanahoria y jengibre) y el Detox Super Greens (ananá, menta y limón).
En el apartado de platos, las ensaladas ocupan un lugar central con combinaciones notables. La Marroquí con cous cous, palta, halloumi y huevo mollet; la ensalada de calabaza con rúcula, dátiles y ricotta salada; la ensalada de atún rojo con tataki y palta laminada, o la Kale Caesar, con pollo y croutones de masa madre, son sólo algunas de las posibilidades que resaltan.
Para quienes buscan algo más contundente, los sándwiches y wraps de autor son imperdibles. Destacan el de tataki de atún rojo en pan ciabatta con alioli picante y pickles; el de halloumi a la plancha con pesto, tomates secos y zucchinis asados, y el wrap de salmón picante con porotos y aderezo de cilantro. Además, los “antojitos” como el hummus de hongos con queso crema especiado o el tartar de salmón con chips de batata se recomiendan para compartir.
Otro de los puntos distintivos de Brickell Café es su propuesta de brunch. Entre sus alternativas se pueden mencionar el Avocado Toast en pan de masa madre de fermentación lenta, la tostada de salmón ahumado con crema ácida y pickles de cebolla morada, el sándwich de croissant con huevo revuelto y mozzarella de búfala, o el açaí bowl con frutas frescas. Todo esto acompañado por su cafetería de especialidad, donde los granos seleccionados de Puerto Blest dan vida a preparaciones como flat white, matcha, mocha y su creación exclusiva: el Flat Brickell, un doble shot de espresso con almíbar de haba tonka.
La pastelería artesanal es otro punto fuerte de su oferta de cafetería. Desde cookies rellenas de Nutella y croissants hasta opciones más saludables como banana nut bread, barritas proteicas o dátiles bañados en chocolate. También sobresalen clásicos como el carrot cake o el budín de limón.
Sin dudas, Brickell Café es una parada obligatoria para quienes desean explorar nuevos espacios gastronómicos en la ciudad. Con su estilo único y su carta variada, promete conquistar tanto a los amantes de la comida saludable como a quienes buscan platos generosos y sabrosos.
Dónde queda Brickell
Brickell se encuentra en Soler 6048, Palermo Hollywood y abre de martes a domingos de 8:30 a 20 h.
Instagram: @brickellcafe
