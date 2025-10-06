La China Suárez vende su lujoso piso en Palermo: cómo es y en cuánto está valuado

La decisión de vender no sorprende: desde hace un mes, la actriz se instaló definitivamente en Estambul, donde vive junto a Icardi y sus tres hijos en una mansión con vista al río Bósforo. El jugador del Galatasaray atraviesa un gran momento futbolístico, y Suárez, por su parte, parece haber encontrado un nuevo equilibrio personal y profesional lejos de la Argentina.

Así, la venta de su piso en Palermo no solo marca el cierre de una etapa, sino también la consolidación de su vida en el exterior, en un entorno que combina lujo, familia y proyección internacional.

Así es el lujoso piso en Palermo que quiere vender la China Suárez

