Tras su encuentro con Macri, Javier Milei prepara una reestructuración en su Gabinete

El acercamiento con Macri también tiene un objetivo externo: proyectar una imagen de estabilidad política hacia Estados Unidos. A pocos días de su encuentro con Donald Trump, previsto para el 14 de octubre, el Presidente busca mostrar cohesión interna y respaldo político. Según trascendió, la reunión con el líder republicano incluirá temas sensibles como el aumento de aranceles comerciales y el sostenimiento del apoyo económico norteamericano.

En paralelo, Milei defendió nuevamente la transparencia de su gestión y desestimó las denuncias de corrupción en torno a los casos Andis y $Libra. “Voy a hacer los cambios que sean necesarios para que la Argentina sea el país más libre y próspero del mundo”, reafirmó el líder de La Libertad Avanza (LLA), dejando claro que su próxima movida política será clave para el futuro de su administración.