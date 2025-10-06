Tras su encuentro con Macri, Javier Milei prepara una reestructuración en su Gabinete
El Presidente confirmó que evalúa cambios en su equipo para “mejorar el funcionamiento de algunas áreas” y avanzar con las reformas estructurales.
Javier Milei adelantó que habrá modificaciones en su Gabinete nacional. Tras su reciente encuentro con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, el mandatario admitió que hay sectores del Gobierno que “no están funcionando como deberían” y que planea reacomodar el equipo para concretar las reformas estructurales que considera indispensables para el rumbo del país.
En una entrevista con LN+, el Presidente detalló que en la reunión con el expresidente -de la que también participaron su hermana, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos- se analizó la necesidad de fortalecer el funcionamiento interno del Gobierno. “Hay lugares que claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que eso ocurra. Voy a rearmar el equipo para poder llevar adelante las reformas que necesita la Argentina”, explicó el jefe de Estado.
El encuentro, que se extendió por más de dos horas, también sirvió para recomponer la relación entre ambos líderes luego de los cortocircuitos generados durante el armado de listas para las próximas elecciones legislativas. En ese contexto, el mandatario publicó un mensaje en X en el que remarcó la intención de trabajar junto al PRO para construir “los consensos necesarios que permitan avanzar en las reformas estructurales” y lograr “que el país sea grande nuevamente”.
El acercamiento con Macri también tiene un objetivo externo: proyectar una imagen de estabilidad política hacia Estados Unidos. A pocos días de su encuentro con Donald Trump, previsto para el 14 de octubre, el Presidente busca mostrar cohesión interna y respaldo político. Según trascendió, la reunión con el líder republicano incluirá temas sensibles como el aumento de aranceles comerciales y el sostenimiento del apoyo económico norteamericano.
En paralelo, Milei defendió nuevamente la transparencia de su gestión y desestimó las denuncias de corrupción en torno a los casos Andis y $Libra. “Voy a hacer los cambios que sean necesarios para que la Argentina sea el país más libre y próspero del mundo”, reafirmó el líder de La Libertad Avanza (LLA), dejando claro que su próxima movida política será clave para el futuro de su administración.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario