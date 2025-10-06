Francos reconoció que el escándalo de Espert complicó a La Libertad Avanza: "Perjudicaba la campaña"

espert fred machado y el avion

Tras su salida de la lista, Espert quedará sin inmunidad parlamentaria a partir del 10 de diciembre, cuando finalice su mandato. Desde entonces, la Justicia podrá avanzar en la causa por la que se lo investiga. Mientras tanto, la oposición buscará apartarlo de su banca y de la comisión de Presupuesto que preside. Francos se mostró en desacuerdo: “No hay motivo para que lo echen. Hay legisladores procesados que mantuvieron su banca”.

Por otro lado, confirmó que dentro de LLA ya se baraja el nombre de Diego Santilli para reemplazarlo como primer candidato bonaerense, aunque advirtió que la decisión final dependerá de la Justicia electoral: “Queremos reimprimir las boletas, pero es un proceso complejo”. Finalmente, destacó el gesto de renunciar: “Fue noble. No quiso seguir perjudicando la campaña. Si hubiera explicado mejor al principio, nada de esto habría pasado”.