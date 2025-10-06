Vacaciones en Uruguay: el pueblo que es la colonia rusa más grande de América

Además, esta localidad es la puerta de entrada al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, una reserva natural que protege una gran variedad de flora y fauna.

Dónde queda San Javier

Ubicado en el oeste de Uruguay, este pueblo está situado en el departamento de Río Negro, a orillas del Río Uruguay y cerca de la frontera con Argentina. Se encuentra a pocos kilómetros de Fray Bentos, al mismo tiempo que combina paisajes rurales con vistas al río.

Cómo llegar a San Javier

La mejor opción para llegar a San Javier desde Argentina es partiendo de tierra entrerriana, más precisamente procedente de Colón. Primero se debe cruzar el Puente Internacional y luego tomar la Ruta 3 y Ruta 24, que conduce directamente hacia el acceso a Puerto Viejo. Desde ese punto, restan escasos kilómetros hasta arribar a destino.