Vacaciones en Uruguay: el pueblo que es la colonia rusa más grande de América
Este sitio se ubica en el departamento de Rio Negro, siendo una de las colonias rusas más grandes del territorio sudamericano. Los detalles en la nota.
La Primera y Segunda Guerra Mundial dejó consecuencias devastadoras en Europa, con cientos de personas muertas y otras tantas heridas. Por este motivo, y ante el miedo y pánico generado, fueron muchas las familias que decidieron dejar sus tierras y comenzar una nueva vida en zonas fértiles.
Muchos eligieron Sudamérica como el lugar idóneo para recomenzar su nueva vida, instalándose en Argentina, Chile y Uruguay e imponiendo sus costumbres, con el objetivo de mantenerse cerca de sus raíces. En 1913, un grupo de rusos fundó San Javier, localidad que en la actualidad cuenta con 2.000 habitantes y es la colonia rusa más grande del territorio sudamericano.
Qué se puede hacer en San Javier
San Javier ofrece una conexión única para quienes buscan conectar con la naturaleza, historia y descanso. Entre sus principales atractivos está el Balneario Puerto Viejo, un sitio histórico donde se asentaron los primeros pobladores y que hoy funciona como espacio para relajarse junto al río.
También se puede visitar la Playa y el Puerto de San Javier, muy valorados por quienes practican pesca deportiva o prefieren recorrer el río en lancha o bote con guías locales que comparten historias del lugar.
Además, esta localidad es la puerta de entrada al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, una reserva natural que protege una gran variedad de flora y fauna.
Dónde queda San Javier
Ubicado en el oeste de Uruguay, este pueblo está situado en el departamento de Río Negro, a orillas del Río Uruguay y cerca de la frontera con Argentina. Se encuentra a pocos kilómetros de Fray Bentos, al mismo tiempo que combina paisajes rurales con vistas al río.
Cómo llegar a San Javier
La mejor opción para llegar a San Javier desde Argentina es partiendo de tierra entrerriana, más precisamente procedente de Colón. Primero se debe cruzar el Puente Internacional y luego tomar la Ruta 3 y Ruta 24, que conduce directamente hacia el acceso a Puerto Viejo. Desde ese punto, restan escasos kilómetros hasta arribar a destino.
