El secreto para tener una piel radiante, revelado por un maquillador profesional
Conseguí un cutis luminoso sin brillos y adoptá el elegante estilo de Meghan Markle en tu rutina de belleza. Te contamos el truco casero secreto en esta nota.
Un truco casero de belleza inspirado en Meghan Markle permite lograr un maquillaje luminoso y sofisticado, que se ha convertido en un referente de estilo moderno. Su maquillador de confianza, Daniel Martin, explica cómo conseguir este efecto sin que la piel se vea recargada ni con brillo excesivo.
El secreto está en combinar productos water based y aplicar los iluminadores con precisión, logrando un brillo natural y controlado que realza los rasgos de manera sutil y elegante.
El truco para tener una piel radiante
Lograr un cutis luminoso al estilo Meghan Markle es más fácil de lo que parece si se siguen algunos pasos clave. La base está en usar fórmulas acuosas, que al evaporarse fijan los pigmentos y dejan la piel con una textura aterciopelada.
Comenzar con productos livianos y bien elegidos permite un acabado natural y elegante, ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Acá el paso a paso para un acabado natural:
- Hidratación ligera: Aplicá una crema hidratante fluida que nutra la piel sin sensación pesada.
- Preparar la base: Mezclá un iluminador de acabado suave con una base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel. Esta combinación crea un lienzo uniforme y natural.
- Aplicación con dedos: Extendé la mezcla sobre el rostro con la yema de los dedos para un efecto más suave y natural.
- Toques estratégicos: Con un pincel pequeño, agregá luz en la parte alta de los pómulos, el arco de la ceja, el centro de la nariz y el arco de cupido. Esto realza los rasgos sin generar brillos exagerados.
- Control del iluminador: Evitá acumulaciones o glitter; la idea es una iluminación sutil que resalte la estructura ósea y potencie la belleza natural.
- Ajuste para el día a día: Para uso cotidiano, aplicá productos más livianos y controlá la cantidad de iluminador para un acabado fresco y elegante.
Con estos pasos, podés lograr un cutis radiante, equilibrado y con un brillo controlado, replicando el estilo sofisticado y natural de Meghan Markle.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario