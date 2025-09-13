El truco para cocinar huevos perfectos sin que se agrieten

Agrega sal y vinagre al agua de cocción, lo que no solo potencia el sabor, sino que también ayuda a mantener la clara compacta si el huevo llegara a romperse. Es importante colocar los huevos cuando el agua aún no hierve con fuerza y regular el hervor para evitar golpes que puedan fisurarlos.

El tiempo de cocción varía entre seis y diez minutos según cómo se quiera la yema: menos tiempo mantiene la yema cremosa, más tiempo la deja firme. Enfriarlos de inmediato en un bol con hielo corta la cocción y facilita el pelado.

Desde el punto de vista nutricional, el huevo es una fuente destacada de proteínas de alto valor biológico, vitaminas del complejo B y minerales esenciales. Consumido de forma equilibrada no afecta la salud cardiovascular de personas sanas y puede incorporarse en ensaladas, tostadas con hummus o salteados de verduras.

El huevo duro se presenta así como una alternativa práctica, económica y versátil, ideal para sumar proteínas de calidad y nutrientes en cualquier comida del día, mientras se disfruta de una preparación sencilla y efectiva gracias a este truco casero.