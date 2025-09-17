Vacaciones en Chile: el pueblo rural que combina naturaleza y cultura

Dónde queda Malalcahuello

Esta destino paradisiaco se ubica en la precordillera de los Andes chilenos, en la región de La Araucanía, dentro de la comuna de Curacautín. Rodeado de montañas, bosques y áreas protegidas, es un sitio perfecto para quienes buscan disfrutar de un entorno natural y tranquilo durante las vacaciones.

Cómo llegar a Malalcahuello

La forma más sencilla de llegar a Malalcahuello es viajando hasta Curacautín y desde allí continuar por carretera hasta el pueblo. Si el viaje parte desde Santiago, lo mejor es tomar un vuelo hacia Temuco y luego recorrer el último tramo en auto o autobús. El camino destaca por ser tranquilo y con vistas atrapantes de la cordillera.