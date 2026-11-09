El signo del zodiaco que deberá soltar los conflictos del pasado durante noviembre.

Se aconseja alejarse de personas o situaciones que no aportan energías positivas y fortalecer la autoestima.

Soltar equipaje viejo no es exclusiva de Tauro, según Mhoni Vidente

Aries: Las previsiones recomiendan actuar con paciencia, evitar discusiones y cerrar ciclos personales para propiciar un crecimiento genuino.

Las previsiones recomiendan actuar con paciencia, evitar discusiones y cerrar ciclos personales para propiciar un crecimiento genuino. Piscis: El consejo es dejar atrás complejos, evitar actitudes defensivas y cortar lazos con relaciones o entornos negativos de cara a la última parte del año.

De este modo, los primeros días del mes de noviembre funcionan como una bisagra energética entre lo que dejó octubre, indispensable para vivir el penúltimo mes del año 2026 con el camino despejado.