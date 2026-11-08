El saludo entre papa León XIV y Victoria Villarruel que la transmisión oficial prefirió no mostrar
La Vicepresidenta ocupó su lugar en primera fila durante el acto y cruzó breves palabras con el Pontífice, pero las cámaras de la cadena evitaron mostrarla.
La foto política más buscada dentro del organigrama oficial terminó ocurriendo en el Salón Ballena Azul del Palacio Libertad, aunque para el espectador que seguía la Cadena Nacional el momento no existió. La vicepresidenta Victoria Villarruel dio el presente en el acto formal donde el papa León XIV y Javier Milei brindaron sus discursos ante el cuerpo diplomático y el Gabinete nacional.
Allí, la titular del Senado pudo saludar mano a mano al Pontífice en un cruce institucional de alta carga simbólica, a pesar de que el director de la señal pública eligió mantener la cámara enfocada únicamente en el Presidente y la Secretaria General.
Villarruel, distanciada de la mesa chica de Balcarce 50 desde hace meses, ratificó su asistencia al ex CCK para marcar presencia en un evento de fuerte sintonía con su perfil conservador y católico. Tras el brevísimo intercambio fuera de aire y la finalización de los discursos, la titular de la Cámara alta no esquivó a los cronistas y dejó declaraciones de alto impacto con un explícito guiño a los planteos de la Iglesia sobre la realidad social.
"Buscamos la Doctrina Social que siempre tiende a la justicia social"
A la salida del auditorio, la Vicepresidenta valoró el paso de León XIV por la Argentina y remarcó la impronta de su mensaje. "De la visita del Papa espero la palabra de la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre tiende a la justicia social", soltó en declaraciones periodísticas, utilizando una definición que contrasta de lleno con el discurso oficialista que denosta el concepto de justicia social como una aberración económica.
El "apagón" de planos en la señal estatal y la posterior reivindicación doctrinaria por parte de Villarruel volvieron a exponer las fracturas expuestas dentro del oficialismo. Mientras desde el Ejecutivo buscaron controlar al milímetro la narrativa del encuentro papal, la Vicepresidenta utilizó su presencia en el Palacio Libertad para hacer valer su peso institucional y enviar un mensaje entrelíneas en la interna de La Libertad Avanza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario