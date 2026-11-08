El saludo entre papa León XIV y Victoria Villarruel que la transmisión oficial prefirió no mostrar

El Papa Leon se acercó a saludar e intercambiar palabras con la vicepresidente Villarruel pic.twitter.com/74m9OABc3u — (@LAVIDADEGERO) November 8, 2026

Villarruel, distanciada de la mesa chica de Balcarce 50 desde hace meses, ratificó su asistencia al ex CCK para marcar presencia en un evento de fuerte sintonía con su perfil conservador y católico. Tras el brevísimo intercambio fuera de aire y la finalización de los discursos, la titular de la Cámara alta no esquivó a los cronistas y dejó declaraciones de alto impacto con un explícito guiño a los planteos de la Iglesia sobre la realidad social.