Cambió el pronóstico del tiempo y tras el tormentón centroide se vienen 38 grados de calor
Tras un fin de semana frío, el pronóstico del tiempo anticipa una semana de contrastes extremos. La máxima trepará a los 38 grados en el norte del país.
Luego de las fuertes precipitaciones y el marcado descenso térmico que dejó heladas agronómicas en la provincia de Buenos Aires, el pronóstico del tiempo dio un giro inesperado. Según los especialistas, el territorio nacional experimentará una semana de marcados contrastes, con calor extremo en el norte y lluvias en el centro.
El mapa de las temperaturas: del frío al calor extremo
El domingo y lunes mantendrán un clima primaveral, con temperaturas de 27 °C a 30 °C en provincias como Tucumán, Mendoza, Neuquén y el norte patagónico. En contraste, la provincia de Buenos Aires registrará marcas más moderadas que no superarán los 23 °C. En paralelo, rige un alerta oficial por ráfagas de viento de hasta 90 km/h en el sur de Santa Cruz.
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A partir del martes, un sistema de bajas presiones provocará tormentas sobre la región de Cuyo, avanzando gradualmente hacia Córdoba, la franja central de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, las temperaturas continuarán en ascenso constante sin brindar tregua. Para el miércoles, provincias como Santiago del Estero podrían alcanzar los 35 °C, marcas agobiantes que también se replicarán de manera inusual en el noroeste de la Patagonia.
El pico de calor llegará hacia el cierre de la semana laboral. Entre el jueves y el viernes, las precipitaciones regresarán a la franja central (Cuyo, Córdoba y La Pampa) moderando el clima en esa zona. No obstante, el calor extremo se instalará con fuerza en el NOA y NEA, donde los termómetros tocarán los 38 °C.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por su parte, las máximas se mantendrán estabilizadas por debajo de los 30 °C, quedando casi diez grados más abajo que el norte del país y tres grados más frías que el norte patagónico.
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