Cambió el pronóstico del tiempo y tras el tormentón centroide se vienen 38 grados de calor

A partir del martes, un sistema de bajas presiones provocará tormentas sobre la región de Cuyo, avanzando gradualmente hacia Córdoba, la franja central de Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, las temperaturas continuarán en ascenso constante sin brindar tregua. Para el miércoles, provincias como Santiago del Estero podrían alcanzar los 35 °C, marcas agobiantes que también se replicarán de manera inusual en el noroeste de la Patagonia.