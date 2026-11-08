Rige paro de colectivos por tiempo indeterminado que afecta a los más de 180 mil habitantes de capital alterna

Sumado a esta asimetría en el reparto de subsidios, la empresa subrayó que el sistema enfrenta una "caída crítica en el corte de boleto", una merma de pasajeros que se vio agravada de forma directa por los recientes paros y ceses de actividades en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

"El sistema de transporte público urbano se encuentra en una situación de riesgo inminente", advirtió la compañía, exigiendo la implementación de soluciones estructurales y de fondo para evitar el colapso definitivo del servicio