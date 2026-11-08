Rige paro de colectivos por tiempo indeterminado que afecta a los más de 180 mil habitantes de capital alterna
El gremio AOITA de Río Cuarto lanzó un paro de colectivos limitado a retención de tareas luego de que la empresa SAT depositara solo el 70% de los sueldos.
La ciudad de Río Cuarto amaneció sin servicio de transporte urbano. La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) decidió iniciar un paro de colectivos por tiempo indeterminado que deja sin movilidad a los más de 180.756 habitantes que residen en la capital alterna de la provincia de Córdoba.
El conflicto salarial y el paro de colectivos
El plazo legal para la liquidación de los haberes venció el último jueves 5 de noviembre. Según detallaron desde el sindicato, la Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto (SAT) realizó un depósito incompleto en las cuentas de los choferes.
Frente a esta situación, la entidad gremial llevó adelante diversas gestiones durante el viernes para intentar destrabar el conflicto en la antesala del fin de semana largo. Al no obtener respuestas favorables ni un cronograma de pago concreto, las bases determinaron una retención total de tareas. Desde AOITA aclararon que la paralización afecta exclusivamente a los colectivos urbanos, por lo que el servicio interurbano continúa operando según sus cronogramas habituales. La medida se mantendrá firme hasta que los trabajadores cobren el 100% de los montos adeudados.
La respuesta de la empresa y la advertencia por el sistema
Por su parte, la conducción de la SAT emitió un comunicado oficial en el que reconoció que solo se abonó el 70% de los salarios, justificando el incumplimiento en una "grave coyuntura económica" que asfixia las arcas de la prestataria.
En un duro diagnóstico, la compañía advirtió sobre un desfinanciamiento histórico producto de la quita y el congelamiento de los subsidios nacionales, trazando un marcado contraste con los fondos millonarios que el Gobierno nacional destina mensualmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sumado a esta asimetría en el reparto de subsidios, la empresa subrayó que el sistema enfrenta una "caída crítica en el corte de boleto", una merma de pasajeros que se vio agravada de forma directa por los recientes paros y ceses de actividades en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
"El sistema de transporte público urbano se encuentra en una situación de riesgo inminente", advirtió la compañía, exigiendo la implementación de soluciones estructurales y de fondo para evitar el colapso definitivo del servicio
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