Gustavo Sylvestre de C5N y el discurso del papa León XIV: "Está muy moldeado en la formación de Francisco"

La interpelación a los votantes católicos

En uno de los tramos más duros de su análisis, Sylvestre apuntó contra "la hipocresía reinante" en sectores empresariales y políticos que se declaran católicos pero ignoran la doctrina social de la Iglesia.

"Interpela también a los católicos. Yo vuelvo sobre esto: los que se dicen católicos practicantes, ¿cómo después pueden votar o acompañar a un Gobierno de crueldad?", sentenció el conductor de C5N y Radio 10, haciendo mención al concepto de "sadismo de Estado" esgrimido semanas atrás por la propia Iglesia Católica Argentina.

"¿Cómo pueden aquellos que se dicen católicos después acompañar o votar políticas de crueldad o de sadismo de Estado? Yo digo: escúchenlo a León XIV. Escúchenlo, por favor, y lean y relean una y otra vez el discurso de hoy", exigió.

El Papa León XIV: el legado de Francisco y el liderazgo global

Por último, el periodista remarcó la enorme influencia del papa Francisco en la formación y el pensamiento del actual Sumo Pontífice. "León está muy moldeado en la formación de Francisco, y en el discurso de hoy lo dejó en claro", aseguró.

Sylvestre destacó la defensa de los pueblos originarios, el cuidado ambiental y, muy especialmente, la firme postura del nuevo Papa respecto a los límites éticos de la inteligencia artificial. "Va a estar destinado a ser uno de los grandes líderes del mundo para lo que viene", concluyó el periodista.