Gustavo Sylvestre de C5N y el discurso del papa León XIV: "Está muy moldeado en la formación de Francisco"
Gustavo Sylvestre analizó el primer discurso de León XIV en la Argentina y consideró que sus palabras interpelan directamente a las políticas de Javier Milei.
En el día de su cumpleaños número 64, el periodista Gustavo Sylvestre realizó un profundo análisis sobre el histórico primer discurso del papa León XIV en la Argentina. Durante su intervención, consideró que el mensaje social y político del Sumo Pontífice debe servir para marcar "un antes y un después" y lanzó críticas hacia la dirigencia política actual.
Un discurso "al corazón del poder"
Sylvestre celebró la contundencia de las palabras del Papa en el Palacio Libertad, señalando que abordó tres pilares fundamentales que contrarrestan las políticas actuales: los límites del poder, la economía al servicio de la gente y la educación pública como base del desarrollo.
"El mensaje de León XIV ha sido un mensaje al corazón del poder, y no solamente del poder político: del poder económico", afirmó Sylvestre, y le advirtió al Gobierno nacional: "Que nadie se haga el distraído". En ese sentido, contrastó los dichos papales con el accionar del presidente Javier Milei, especialmente en lo referido a la tolerancia democrática.
"Hoy el mensaje del Presidente, cuando hablaba de que la democracia se fortalece con la disposición a escuchar... cosa que Milei no hace nunca. Cuando dijo 'la democracia se fortalece con la disposición a escuchar', este Gobierno no escucha", fustigó el periodista.
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La interpelación a los votantes católicos
En uno de los tramos más duros de su análisis, Sylvestre apuntó contra "la hipocresía reinante" en sectores empresariales y políticos que se declaran católicos pero ignoran la doctrina social de la Iglesia.
"Interpela también a los católicos. Yo vuelvo sobre esto: los que se dicen católicos practicantes, ¿cómo después pueden votar o acompañar a un Gobierno de crueldad?", sentenció el conductor de C5N y Radio 10, haciendo mención al concepto de "sadismo de Estado" esgrimido semanas atrás por la propia Iglesia Católica Argentina.
"¿Cómo pueden aquellos que se dicen católicos después acompañar o votar políticas de crueldad o de sadismo de Estado? Yo digo: escúchenlo a León XIV. Escúchenlo, por favor, y lean y relean una y otra vez el discurso de hoy", exigió.
El Papa León XIV: el legado de Francisco y el liderazgo global
Por último, el periodista remarcó la enorme influencia del papa Francisco en la formación y el pensamiento del actual Sumo Pontífice. "León está muy moldeado en la formación de Francisco, y en el discurso de hoy lo dejó en claro", aseguró.
Sylvestre destacó la defensa de los pueblos originarios, el cuidado ambiental y, muy especialmente, la firme postura del nuevo Papa respecto a los límites éticos de la inteligencia artificial. "Va a estar destinado a ser uno de los grandes líderes del mundo para lo que viene", concluyó el periodista.
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