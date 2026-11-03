Predicciones astrológicas: los signos del zodíaco que gozarán de mayor fortuna y buenas vibras en esta etapa

Capricornio

Esta temporada de Escorpio podría ser un periodo muy animado para tu vida social, en el que establecerás nuevas y afortunadas conexiones y se producirán muchos reencuentros. ¿Te encontrarás con algunas caras de las que preferirías apartar la mirada? Puede que tengan información interesante que compartir esta temporada.

Piscis

Tu signo del zodiaco podría ser el más afortunado de todos esta temporada, Piscis. Un emocionante viaje al extranjero, o incluso una simple escapada local que se salga de tu rutina habitual, podría dar lugar a brillantes revelaciones y oportunidades. Tu visión del mundo podría dar un vuelco y, con ello, podrían producirse transformaciones asombrosas. Puede que recibas una información que lo cambie todo, y puede que ni siquiera sea nueva: podría ser un mensaje que se te pasó por alto o una carta perdida hace tiempo que por fin llega.