El supermercado con ofertas y grandes descuentos en sillas y reposteras
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los asientos que vas a utlizar en la playa este verano.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las cadenas de supermercados de Carrefour y Coto liquidan reposeras con descuentos de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
Las ofertas de Carrefour
- Reposera larga – 2do al 70% combinable – $45.435 (precio regular: $69.900) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
- Reposera Mor rafia 8 posiciones (Modelos Surtidos) – 2do al 70% combinable – $38.935 (precio regular: $59.900) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
- Reposera alta Solcito 6 posiciones acero gris – 2do al 70% combinable – $58.435 (precio regular: $89.900) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
- Reposera reclinable Mor 4 posiciones de aluminio boreal negro – 2do al 70% combinable – $83.785 (precio regular: $128.900) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
- Reposera Regulable para Jardín Gris – $172.945 (precio regular: $314.446) – 45% off – Sólo envío
- Reposera De Playa Plegable Azul Gadnic 5 Posiciones Silla Con Apoyabrazo – $59.999 (precio regular: $77.999) – 23% off – Sólo envío
- Reposera De Playa Plegable Negro Gadnic 5 Posiciones Silla Con Apoyabrazo – $59.999 (precio regular: $77.999) – 23% off – Sólo envío
- Reposera De Playa Reclinable Gadnic Plegable 2 Posiciones – $74.499 (precio regular: $96.849) – 23% off – Sólo envío
- Reposera Plegable Gadnic 4 Posiciones Porta Botellas Portátil – $89.999 (precio regular: $116.999) – 23% off – Sólo envío
- Reposera Rofft Over Size Con Cooler Azul Sillón Plegable – $161.038,40 (precio regular: $201.298) – 20% off – 3 cuotas sin interés – Sólo envío
- Reposera Azul Plegable Con Apoya Brazos Única Posición – $102.250 (precio regular: $117.968) – 13% off – 3 cuotas sin interés – Sólo envío
- Reposera Mor de aluminio azul marino – 2do al 70% combinable – $103.935 (precio regular: $159.900) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
- Silla reclinable Mor aluminio 4 posiciones (Modelos Surtidos) – 2do al 70% combinable – $32.499,35 (precio regular: $49.999) – 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Las ofertas en Coto
- Banqueta Acero MOR 37 Cm Varios Colores – $8.999,40 (precio regular: $14.999) – 40% off
- Silla Infantil Acero Plegable MOR 49 Cm Varios Colores – $17.999,40 (precio regular: $29.999) – 40% off
- Silla Acero Plegable MOR 72 Cm Varios Colores – $22.799,40 (precio regular: $37.999) – 40% off
- Silla De Playa Aluminio Reclinable MOR 54 Cm Varios Colores – $24.999,50 (precio regular: $49.999) – 50% off
- Reposera Plástica TRAMONTINA Leblon – $109.199,30 (precio regular: $155.999) – 30% off
- Silla Plástica Tramontina Bertioga Blanco – $22.079,40 (precio regular: $36.799) – 40% off
- Silla Plástica Tramontina Iguape – $20.339,40 (precio regular: $33.899) – 40% off
- Silla Plástica Tramontina Imbe Blanca – $22.079,40 (precio regular: $36.799) – 40% off
- Silla Plástica Tramontina Ipanema Blanca – $38.219,30 (precio regular: $54.599) – 30% off
- Silla Plástica Tramontina Miami – $51.099,30 (precio regular: $72.999) – 30% off
- Sillón Plástico QUALITY PLASTIC Blanco – $34.189,35 (precio regular: $52.599) – 35% off
- Reposera Acero HOME STUDIO 166 Cm Negro – $125.999,30 (precio regular: $179.999) – 30% off
- Reposera Aluminio Apilable HOME STUDIO 169 Cm Negro – $125.999,30 (precio regular: $179.999) – 30% off
- Reposera Aluminio HOME STUDIO 190 Cm Gris – $411.599,30 (precio regular: $587.999) – 30% off
- Reposera Gris 4 Posiciones HOME STUDIO – $118.999,30 (precio regular: $169.999) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO 4 Posiciones Con Apoyabrazos Gris – $160.929,30 (precio regular: $229.899) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO 4 Posiciones Gris Con Ruedas – $193.199,30 (precio regular: $275.999) – 30% off
- Reposera Home Studio 5 Posiciones Con Ruedas Y Apoyabrazos 193 Cm Gris – $223.999,30 (precio regular: $319.999) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO 5 Posiciones Gris Con Ruedas – $209.999,30 (precio regular: $299.999) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO 5 Posiciones Gris Con Ruedas – $181.999,30 (precio regular: $259.999) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO Gris 5 Posiciones Con Ruedas – $335.999,30 (precio regular: $479.999) – 30% off
- Reposera HOME STUDIO Simil Madera – $839.999,30 (precio regular: $1.199.999) – 30% off
- Reposera Ibera ECOMADERA 3 Posiciones – $79.999,20 (precio regular: $99.999) – 20% off
- Reposera Mecedora Gris HOME STUDIO – $132.999,30 (precio regular: $189.999) – 30% off
