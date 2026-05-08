Shopping Fest: super descuentos en centros comerciales del país

¿Por qué surge esta gran iniciativa nacional?

Con el enorme avance del comercio electrónico y una notoria retracción general de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo, la dinámica tradicional de los centros comerciales se modificó. El objetivo primordial de este evento coordinado a nivel nacional es fomentar nuevamente la visita presencial a los shoppings, recuperando la experiencia del disfrute, el paseo y el entretenimiento más allá de la simple transacción de compra.