Shopping Fest: super descuentos en centros comerciales del país
El esperado Shopping Fest llegó a la Argentina con ofertas imperdibles. Enterate cómo, cuándo y dónde aprovechar estos beneficios este fin de semana.
Ante la fuerte caída de ventas y los cambios en el consumo, la Cámara Argentina de Shopping Centers organizó la primera edición del Shopping Fest. Esta inédita iniciativa busca impulsar el comercio en todo el país, ofreciendo experiencias únicas, rebajas significativas y un punto de encuentro para todas las familias.
¿Por qué surge esta gran iniciativa nacional?
Con el enorme avance del comercio electrónico y una notoria retracción general de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo, la dinámica tradicional de los centros comerciales se modificó. El objetivo primordial de este evento coordinado a nivel nacional es fomentar nuevamente la visita presencial a los shoppings, recuperando la experiencia del disfrute, el paseo y el entretenimiento más allá de la simple transacción de compra.
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¿Cómo funcionan las promociones y los descuentos?
Cada shopping y cada marca definirá sus propias condiciones, pero en líneas generales, los visitantes podrán encontrar descuentos que oscilarán entre el 30% y el 40% en rubros como indumentaria, calzado, perfumería y gastronomía. Además, el evento se destaca por ofrecer facilidades de pago, incluyendo atractivas opciones de cuotas sin interés a través de convenios con diferentes bancos y billeteras digitales. Galerías Pacífico, por ejemplo, ya confirmó rebajas del 30%, seis cuotas y sorteos exclusivos.
¿Cuándo se realiza el Shopping Fest?
Las promociones, los shows artísticos en vivo y las actividades gratuitas para los más chicos estarán disponibles durante tres jornadas consecutivas: este fin de semana del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo.
El listado completo de shoppings provincia por provincia
A continuación, detallamos todos los centros comerciales adheridos en cada distrito del país para que puedas planificar tu visita:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):
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Abasto Shopping
Alcorta Shopping
Alto Palermo
Caballito Shopping
Del Parque Outlet
Devoto Shopping
Distrito Arcos Premium Outlet
Dot Baires Shopping
El Solar
Factory Parque Brown
Galerías Pacífico
Patio Bullrich
Plaza Liniers Shopping
Portal Palermo
Recoleta Urban Mall
Provincia de Buenos Aires:
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Alto Avellaneda
Bahía Blanca Plaza Shopping
Boulevard Shopping
Catán Shopping
Factory Quilmes
Factory San Martín
Maschwitz Mall
Nine Shopping
Nordelta Centro Comercial
Nuevo Quilmes Plaza
Palmas del Pilar
Paseo Champagnat
Paseo Pilar
Plaza Oeste
Portal Escobar
Portal Lomas
Remeros Plaza
San Justo Shopping
Soleil Premium Outlet
Terrazas de Mayo
TOM (Tortugas Open Mall)
Toscas Shopping
Unicenter
Córdoba:
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Córdoba Shopping
Nuevocentro
Operafun
Paseo del Jockey
Paseo Lugones
Paseo Rivera
Patio Olmos
Portal Río Cuarto
Santa Fe:
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Alto Rosario
Paso del Bosque
Portal Rosario
Puerto Plaza Mall & Towers
Ribera Shopping
Shopping del Siglo
Mendoza:
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La Barraca Mall
Mendoza Shopping
Palmares Mall
Portal Los Andes
Neuquén:
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Alto Comahue
Paseo de la Patagonia
Portal Patagonia
Salta:
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Alto NOA
Paseo Salta
Portal Salta
Entre Ríos:
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Paso del Paraná
Tucumán:
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Portal Tucumán
Jujuy:
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Annuar Shopping
San Juan:
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Espacio San Juan Shopping
Paseo San Juan
Santiago del Estero:
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Portal Santiago
Chubut:
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Portal Trelew
Tierra del Fuego:
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Paseo del Fuego
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