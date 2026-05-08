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Shopping Fest: super descuentos en centros comerciales del país

Economía

El esperado Shopping Fest llegó a la Argentina con ofertas imperdibles. Enterate cómo, cuándo y dónde aprovechar estos beneficios este fin de semana.

Shopping Fest: super descuentos en centros comerciales del país

Shopping Fest: super descuentos en centros comerciales del país

Ante la fuerte caída de ventas y los cambios en el consumo, la Cámara Argentina de Shopping Centers organizó la primera edición del Shopping Fest. Esta inédita iniciativa busca impulsar el comercio en todo el país, ofreciendo experiencias únicas, rebajas significativas y un punto de encuentro para todas las familias.

¿Por qué surge esta gran iniciativa nacional?

Con el enorme avance del comercio electrónico y una notoria retracción general de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo, la dinámica tradicional de los centros comerciales se modificó. El objetivo primordial de este evento coordinado a nivel nacional es fomentar nuevamente la visita presencial a los shoppings, recuperando la experiencia del disfrute, el paseo y el entretenimiento más allá de la simple transacción de compra.

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¿Cómo funcionan las promociones y los descuentos?

Cada shopping y cada marca definirá sus propias condiciones, pero en líneas generales, los visitantes podrán encontrar descuentos que oscilarán entre el 30% y el 40% en rubros como indumentaria, calzado, perfumería y gastronomía. Además, el evento se destaca por ofrecer facilidades de pago, incluyendo atractivas opciones de cuotas sin interés a través de convenios con diferentes bancos y billeteras digitales. Galerías Pacífico, por ejemplo, ya confirmó rebajas del 30%, seis cuotas y sorteos exclusivos.

¿Cuándo se realiza el Shopping Fest?

Las promociones, los shows artísticos en vivo y las actividades gratuitas para los más chicos estarán disponibles durante tres jornadas consecutivas: este fin de semana del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo.

El listado completo de shoppings provincia por provincia

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A continuación, detallamos todos los centros comerciales adheridos en cada distrito del país para que puedas planificar tu visita:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

  • Abasto Shopping

  • Alcorta Shopping

  • Alto Palermo

  • Caballito Shopping

  • Del Parque Outlet

  • Devoto Shopping

  • Distrito Arcos Premium Outlet

  • Dot Baires Shopping

  • El Solar

  • Factory Parque Brown

  • Galerías Pacífico

  • Patio Bullrich

  • Plaza Liniers Shopping

  • Portal Palermo

  • Recoleta Urban Mall

Provincia de Buenos Aires:

  • Alto Avellaneda

  • Bahía Blanca Plaza Shopping

  • Boulevard Shopping

  • Catán Shopping

  • Factory Quilmes

  • Factory San Martín

  • Maschwitz Mall

  • Nine Shopping

  • Nordelta Centro Comercial

  • Nuevo Quilmes Plaza

  • Palmas del Pilar

  • Paseo Champagnat

  • Paseo Pilar

  • Plaza Oeste

  • Portal Escobar

  • Portal Lomas

  • Remeros Plaza

  • San Justo Shopping

  • Soleil Premium Outlet

  • Terrazas de Mayo

  • TOM (Tortugas Open Mall)

  • Toscas Shopping

  • Unicenter

Córdoba:

  • Córdoba Shopping

  • Nuevocentro

  • Operafun

  • Paseo del Jockey

  • Paseo Lugones

  • Paseo Rivera

  • Patio Olmos

  • Portal Río Cuarto

Santa Fe:

  • Alto Rosario

  • Paso del Bosque

  • Portal Rosario

  • Puerto Plaza Mall & Towers

  • Ribera Shopping

  • Shopping del Siglo

Mendoza:

  • La Barraca Mall

  • Mendoza Shopping

  • Palmares Mall

  • Portal Los Andes

Neuquén:

  • Alto Comahue

  • Paseo de la Patagonia

  • Portal Patagonia

Salta:

  • Alto NOA

  • Paseo Salta

  • Portal Salta

Entre Ríos:

  • Paso del Paraná

Tucumán:

  • Portal Tucumán

Jujuy:

  • Annuar Shopping

San Juan:

  • Espacio San Juan Shopping

  • Paseo San Juan

Santiago del Estero:

  • Portal Santiago

Chubut:

  • Portal Trelew

Tierra del Fuego:

  • Paseo del Fuego

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