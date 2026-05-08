Consejos clave para una compra segura en el Hot Sale
Llega una nueva edición del Hot Sale y Mercado Libre compartió recomendaciones esenciales para evitar estafas virtuales y garantizar un ahorro real.
Falta muy poco para el Hot Sale y la expectativa de los consumidores crece. Durante estas intensas jornadas de descuentos online, resulta indispensable tomar ciertas precauciones para proteger el dinero. Por eso, la compañía Mercado Libre difundió una serie de prácticas esenciales para operar con tranquilidad.
Mercado Libre: descuentos, envíos y Meli+ Days
En la antesala del gran evento de comercio electrónico, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo, la reconocida plataforma confirmó que ofrecerá millones de productos con rebajas de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés. Además, como gran novedad para este año, la compañía lanzó los Meli+ Days del 6 al 8 de mayo, donde sus suscriptores pueden acceder a cupones especiales de hasta $15.000.
La logística será otro de los puntos fuertes de la jornada. Según detallaron oficialmente, el 75% de los envíos llegará a destino en un máximo de 48 horas, garantizando entregas en tan solo 24 horas en las principales ciudades de Argentina.
IMPORTANTE: El pronóstico del tiempo anticipa frío polar de invierno y calor de verano antes del fin de semana largo
Los tips para evitar estafas y resguardar tu dinero
Al registrarse un altísimo tráfico virtual durante estos tres días de ofertas masivas, resulta fundamental estar alerta y no caer en trampas. Por ello, compartieron las siguientes reglas de oro al momento de adquirir productos:
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Operar dentro de la plataforma: Es vital realizar absolutamente todo el proceso (compra, pago y chat con el vendedor) dentro de la aplicación. Jamás se deben compartir datos personales ni continuar la transacción por fuera del sitio.
Revisar la reputación: Antes de darle clic a comprar, hay que observar detenidamente las calificaciones, las opiniones de otros clientes y el historial de ventas de la tienda.
Desconfiar de links externos: Las "ofertas imperdibles" enviadas por WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales con precios irreales suelen ser intentos de fraude o phishing.
Pagar con métodos oficiales: Utilizar Mercado Pago dentro del sitio garantiza que la transacción esté totalmente protegida ante cualquier eventualidad o reclamo.
Seguimiento oficial: Se aconseja controlar el estado del envío únicamente desde la app oficial para mantener la trazabilidad y recibir notificaciones verdaderas.
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