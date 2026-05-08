Consejos clave para una compra segura en el Hot Sale

image Ofertas del Hot Sale en Mercado Libre

Mercado Libre: descuentos, envíos y Meli+ Days

En la antesala del gran evento de comercio electrónico, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo, la reconocida plataforma confirmó que ofrecerá millones de productos con rebajas de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés. Además, como gran novedad para este año, la compañía lanzó los Meli+ Days del 6 al 8 de mayo, donde sus suscriptores pueden acceder a cupones especiales de hasta $15.000.